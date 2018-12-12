Историк: Ликвидация склочника Бандеры и тупого Шухевича была ошибкой

12.12.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Ликвидация советскими спецслужбами Степана Бандеры было ошибкой, живым он принёс бы больше пользы, расколов ОУН до конца.

Таким мнением в эфире канала «Рой ТВ» поделились журналист Максим Калашников и историк спецслужб Александр Колпакиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все профессионалы, с которыми я беседовал, говорили, что операция по уничтожению Бандеры была вредной. Она принесла больше вреда, потому что живой он был склочник коммунальный, и раскалывал все организации, в которых состоял.

Он уже дважды за границей расколол ОУН, и дальше бы вообще остался бы один, и никто бы его не вспоминал, и не было бы этого «знамени».

Не было бы героя, потому что Мельник никак не «катит». Человек, осуждённый польским судом за доказанный шпионаж, немецкий шпион, ну и вёл себя в годы войны соответственно.

Бульба – польский шпион. Они в Галичине боролись против поляков, а этот, Тарас Боровец, который создал первую УПА, а потом УНРА – на Волыни шпионил. Натуральный польский, а потом немецкий агент. Закончил войну преподавателем в школе Абвера, диверсантов забрасывал.

Шухевич – тупой. Он великолепный спортсмен, выигрывал олимпиады, боевик, всю жизнь проходил обучение в каких-то спецшколах. Он прекрасный конспиратор, Супермен, Джеймс Бонд, но тупой. При нём всегда приходилось ходить какому-то писарчуку, был Позиченюк, потом Дякив, которые просто за него потом писали», – прокомментировал Колпакиди.