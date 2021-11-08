Историк: «Москву не любят из-за внука Александра Невского»

Российскую столицу еще со времен князя Ивана Калиты подозревали в присвоении денег других регионов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил историк Александр Мясников.

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По его словам, еще в советские времена люди говорили, что «Москва все деньги гребет».

«Я однажды был в Белоруссии, где жила моя тетка и дядька. И они совершенно искренне говорили «мы все здесь выращиваем, для того, чтобы кормить Москву». И переубеждать было бесполезно», – сказал собеседник издания.

Он также объяснил, откуда растут ноги у такого отношения к Москве.

«Как ни странно, Москву не любят со времен Ивана Калиты – внука Александра Невского. Он очень хитро поступил: когда у нас были взаимоотношения с Ордой, сюда приезжали «численники», которые собирали деньги. Из-за этого были восстания, всякие неприятности… А Калита убедил монголов: «Чего вы приезжаете и мутите мозги народу? Сколько вам надо? 10 тысяч? Я вам соберу и отдам». И их это очень устроило», – отметил историк.

«Сколько надо Калита отдавал, а сколько собирал – никто же не знает. И тогда он стал прикупать княжества… И вот с этого момента, со времен Калиты, другие княжества Москву подозревают в присваивании их денег и недолюбливают», – говорит Мясников.