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Россия стала мировым символом противодействия американскому империализму, а её президент Владимир Путин – моральной опорой для сотен миллионов человек. Об этом эфире телеканала «Рой ТВ» заявил историк Александр Колпакиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша страна, наш президент сейчас воспринимается как символ антиимпериалистического, антиамериканского сопротивления. Любим мы его, не любим, приятен он, или не приятен, но это факт. На него молятся в Африке, в Латинской Америке, в Азии сотни миллионов людей. Он для них надежда и опора», – сказал Колпакиди.

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«Я не хочу тут вдаваться, империалистическая наша страна, не империалистическая, но именно мы, получается, бросили вызов этому Глобальному северу, и находимся в авангарде этого Глобального юга. Это тоже очень важный момент, и тут важно не облажаться, из героев не превратиться в посмешище. Почему так важно все-таки довести это все до ума, не слить, не заключить опять какую-нибудь постыдную сделку. Сохранить вот этот моральный капитал, который появился у нас в мире», – добавил историк.