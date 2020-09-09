Историк напомнил, что белорусские националисты всегда служили только западным хозяевам

09.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Белорусские националисты всю свою историю служили вовсе не интересам своей страны и народа, а западным хозяевам, которые пытались таким образом натравить славянские народы друг на друга.

Об этом в эфире YouTube-канала «Одна Родина» заявил историк Александр Колпакиди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как ни парадоксально, белорусский национализм всю свою историю, вопреки самому названию – «национализм», иными словами, борьба за свою нацию, всегда каким-то поразительным образом приводил этих националистов под чужие знамёна.

Мы это хорошо видели в Первую мировую войну под знамёнами поляков и немцев. А во время Второй мировой войны под знамёнами Третьего рейха.

Вот поэтому с самого начала он создавался, как и многие национализмы, отнюдь не представителями своего народа, а в целях натравливания одного народа против другого», – отметил историк.

Напомним, ранее в Москве заявили, что Украина ещё в 2000 году начала готовить в своих лагерях белорусских националистов, которые сегодня пытаются совершить госпереворот в Минске.