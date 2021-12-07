Историк назвал союзников России в Европе

В Сербии антироссийская позиция и русофобия автоматически превратит любого политика в маргинала.

Об этом в беседе с политологом Олегом Бондаренко в рамках проекта «Балканист ТВ» заявил историк, писатель, доцент РГГУ Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все идет к тому, что да, мы придем к ситуации, когда единственными последовательными союзниками России в Европе окажутся именно Сербия и Республика Сербская. Потому что в Венгрии ситуация сложная…. В случае с Венгрией их курс на сотрудничество с Россией скорее вынужденный, чем идеологически обоснованный. В силу некоей специфики своих политических взглядов Орбан оказался парией в Евросоюзе, его позиция по вопросам нынешней политической повестки очень плохо монтируется с тем, что требует от своих членов Евросоюз. Это его толкает в объятья России, Китая, но я не вижу у правящей венгерской партии некоего сущностного пророссийского ядра в их идеологии», – сказал Бондарев.

При этом он указал, что в Сербии и Республике Сербской прямо черным по белому записано в уставных документах «традиционные ценности, близость с Россией», что регулярно используется как очень важный аргумент в предвыборной агитации.

По словам эксперта, ни одна политическая сила в Сербии на выборах не может победить, не используя в той или иной форме пророссийскую риторику.

«Человек, который скажет вдруг накануне выборов о России и российском лидере что-нибудь нелицеприятное, рискует тем самым маргинализировать себя до конца своих дней. Это произошло после победы напредняков (Српска напредна странка- Сербская прогрессивная партия, правящая политическая сила Сербии – ред.), Николича и Вучича. В годы, когда страной рулила прозападная «желтая» коалиция во главе с Борисом Тадичем, пророссийская русофильская риторика напротив могла вызвать шквал критики. Потому что официальная позиция сербских властей тогда была последовательно антироссийской», – напомнил писатель.

«То есть по бизнесу что-то делалось и, скажем прямо, делалось многое, но на политическом уровне, и даже на культурном уровне все инициативы, все идеи сотрудничества – все резалось, включая даже какие-то научные конференции, в которых я участвовал, и которые просто срывались. Сейчас это невозможно представить, а каких двенадцать лет назад все так и было. И именно победа партии прогрессистов, Александра Вучича, а тогда еще Томислава Николича абсолютно изменила расклад сил в сербской политической жизни. То есть в Сербии были всегда пророссийские, русофильские настроения, но в первое десятилетие XXI века все это находилось под спудом, и теперь вышло на свободу, наконец-то, расправило крылья, и сейчас без четко сформулированной платформы, касающейся сотрудничества с Россией даже какие-то прозападные либеральные силы в Сербии обойтись не могут», – отметил эксперт.

В свою очередь Бондаренко отметил, что Вучич в своем стиле управления государством пытается копировать Владимира Путина.

«Параллели есть. Александру Вучичу безусловно хотелось бы позиционировать себя таким сербским Путиным, но все заявления Путина в медийной сфере, которые принесли ему славу и любовь, в значительной мере были спонтанны. Фраза «мочить в сортире» явно случайно вырвалась. И когда он скакал на лошади с голым торсом, вряд ли кто-то мог предполагать какой жизнью заживет эта фотография. И появятся фотошопы, где он скачет на медведе (и многие люди на Балканах будут искренне думать, что это не фотошоп). В Путине есть некая спонтанность, незапланированность, что в нем лучше всего и работает», – считает писатель.

«Вучич же и его команда, как мне кажется, слишком пытаются все рассчитывать, президент Сербии – человек, у которого застегнуты все пуговицы на рубашке, включая самую верхнюю, который никогда не позволяет себе расслабится, сказать что-то может нелицеприятное людям, против которых он выступает, но от души, треснув кулаком по столу, мол, все они…! Поэтому пока из него балканского Путина не получается. Своей фразы про «мочить в сортире» у Вучича не было. Он человек, который пытается все делать по уму, и не делать ничего случайного. Это не то, чтобы плохо, это даже хорошо, но если он претендует на то, чтобы стать балканским Путиным, нужно немного больше импровизации, как мне кажется», – заметил Бондарев.