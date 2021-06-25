Историк обосновал, почему для украинства так важно извратить историю Великой Отечественной

25.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Извращение истории Великой Отечественной войны стало одной из главных задач правящего националистического режима на Украине, поскольку это служит задаче необратимого дробления некогда единого русского народа.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский историк Александр Каревин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Причина этого лежит в русофобии. Дело в том, что Великая Отечественная война – общая и тяжёлая страница нашей истории, истории русского народа, под русскими я подразумеваю не только тех, кого сегодня называют русскими, а украинцев и белорусов, потому что до 1917 года – это был один народ», – напомнил ученый.

Он уточнил, что украинцы и белорусы были искусственно вычленены из единого русского народа в интересах сепаратистских элит при распаде Российской империи.

«Наша общая история не нравится русофобам, они хотят разъединить великороссов, малороссов и белорусов, поэтому они хотят перечеркнуть то, что нас сегодня объединяет, в том числе Великую Отечественную войну», – заключил Каревин.