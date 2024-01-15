Историк обратил внимание на неудовлетворительное состояние исторических памятников в Крыму и Севастополе

Большое количество памятников Великой Отечественной войны в Крыму и Севастополе превращены в помойку. И, ориентируясь по достопримечательностям на Яндекс-карте, турист рискует вместо информационной таблички найти в каком-нибудь доте отхожее место.

На это обратил внимание в эфире «Крым 24» доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Он рассказал, что накануне новогодних праздников читал лекции в Мариуполе по китайскому языку на базе Приазовского государственного технического университета.

«Посмотрев на Мариуполь, по приезде в Севастополь я понял, что все эти пафосные песни про «неприступный для врагов» уже не так убедительно звучат. Потому что, посмотрев на Мариуполь, понимаю, что в Севастополе вообще всё отлично. Хотя там и бабахает, но это вообще несравнимые вещи. При этом, что в Крыму, что в Севастополе – не важно, огромное количество хорошо сохранившихся памятников эпохи Великой Отечественной войны, похожих, пардон, на помойку. Не так давно я с сыном был на объекте, который находится на территории Севастополя, который называется «Форт «Молотов», и он напоминает помойку. Иное слово не подберёшь. У нас в Севастополе Влахернская церковь, одна из старейших церквей на территории России, нормально сохранившаяся, похожа на помойку», – подчеркнул он.

По словам учёного, безусловно, есть активисты, которые своими силами приводят в порядок исторические места и следят за ними.

«Я не буду мазать всё чёрной краской. Есть люди, которые занимаются артиллерийскими батареями, там, по крайней мере, таблички стоят информационные, мусор выгребли. Или, допустим, в церквях заброшенных мусор выгребают. Но есть над чем задуматься. Потому что, когда человеку рассказывают по телевизору и правильно рассказывают, что деды наши побороли нацизм, что мы должны работать в том же направлении, и при этом он идёт, смотрит по Яндекс-карте достопримечательность, какой-нибудь дот, а в доте, пардон, покакали, как-то это вызывает когнитивный диссонанс», – указал Шульга.

«Работа идёт, движется. И если человек чувствует патриотический порыв, на мой взгляд, чем записать на ютубчике видос о том, как я люблю Родину, лучше взять три мусорных пакета и пойти выгрести всякое лайно из дота какого-то объекта. Иначе все это показуха. Мы до СВО смеялись с украинских активистов, которые в жёлто-блакитный красили мосты прямо по ржавчине. Но мы не должны им уподобляться, никакой особой кардинальной разницы между нами нет. И поэтому то, что там всякие нацисты и прочая нечисть наступила, они могли наступить и у нас. В 90-е разве у нас не было неонацистских группировок? Колоссальное количество, но им не дали развиться. В начале 2000-х, когда я ехал в Москву на поезде, вдоль железной дороги всё было в свастонах. Сейчас, слава Богу, у нас это прижали. Это очень здорово. Но всё зависит от каждого из нас и от адекватности руководства, потому что на многие компании нужны деньги, не в смысле покупки людей, а в смысле, чтобы краску для заборов купить», – заключил историк.

Напомним, в Севастополе под суд пойдет 37-летний гость из Москвы, который оставил «фирменный рисунок» на орудии 11-й береговой батареи. Подобными граффити с котиком москвич оскверняет известные памятники и исторические места в разных городах, чтобы выложить снимки у себя в соцсетях.