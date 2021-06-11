11.06.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, История, Политика, Россия, русофобия, СССР
Просмотров:

Историк объяснил, чего англосаксы никогда не простят русским

США и Великобритания изначально рассчитывали дождаться, когда гитлеровская Германия и СССР измотают друг друга...

США и Великобритания изначально рассчитывали дождаться, когда гитлеровская Германия и СССР измотают друг друга в тяжелой войне, чтобы затем англосаксы стали единоличными победителями во Второй мировой. Однако упорство русских сломало весь план Запада, чего там никогда не простят Москве.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политический обозреватель, историк  Владимир Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Стратегия Запада в преддверии войны заключалась в сталкивании лбами Германии и СССР, чтобы затем продиктовать тем и другим свою волю. Об этом свидетельствовал наш легендарный разведчик-нелегал Юрий Иванович Дроздов. В июне 41-го года в этом же самом признавался и будущий президент США Гарри Трумэн.

Англо-американский план заключался в том, чтобы дождаться момента и вступить в войну на своих условиях и вернуться к проекту нового мирового порядка. Об этом между строк написано в Атлантической хартии…

Ялтинско-потсдамская система – результат сложенного итогами войны баланса, который не устроил Запад. Поэтому она подвергалась постоянным атакам – от фальсификаций до попыток закрепления ядерной монополии Запада, до эскалации противостояния до уровня Карибского кризиса», – объяснил Павленко.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть