Историк объяснил, чего англосаксы никогда не простят русским

11.06.2021, Москва, Максим Карпенко

США и Великобритания изначально рассчитывали дождаться, когда гитлеровская Германия и СССР измотают друг друга в тяжелой войне, чтобы затем англосаксы стали единоличными победителями во Второй мировой. Однако упорство русских сломало весь план Запада, чего там никогда не простят Москве.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политический обозреватель, историк Владимир Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегия Запада в преддверии войны заключалась в сталкивании лбами Германии и СССР, чтобы затем продиктовать тем и другим свою волю. Об этом свидетельствовал наш легендарный разведчик-нелегал Юрий Иванович Дроздов. В июне 41-го года в этом же самом признавался и будущий президент США Гарри Трумэн. Англо-американский план заключался в том, чтобы дождаться момента и вступить в войну на своих условиях и вернуться к проекту нового мирового порядка. Об этом между строк написано в Атлантической хартии… Ялтинско-потсдамская система – результат сложенного итогами войны баланса, который не устроил Запад. Поэтому она подвергалась постоянным атакам – от фальсификаций до попыток закрепления ядерной монополии Запада, до эскалации противостояния до уровня Карибского кризиса», – объяснил Павленко.