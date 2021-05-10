Историк призвал Украину вернуть полякам «добычу оккупанта»

10.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Советский Союз якобы не освободил, а оккупировал половину стран Европы, поэтому его нельзя считать «безусловно добрым победителем».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Дробовича, особо остро это чувствуют страны Восточной Европы.

«Как примирить украинский народ и вообще, как примирить народы, которые по-разному воспринимают Вторую мировую войну? Единственный путь – это историческая правда и готовность к исторической правде. Далеко не все к ней готовы. Сложности ситуации добавляет то, что после Второй мировой войны законсервировался взгляд на расклад сил так, что есть победители, безусловно добрые, и побежденные, безусловно плохие. Но все значительно более сложно, потому что очень сложно назвать Советский Союз, который после войны освободил и немедленно же оккупировал пол-Европы, безусловным добром. И Украина, Литва, Латвия, Польша, Белоруссия – это страны, которые ощущают эту несостыковку», – заявил Дробович.

Историк и политический обозреватель Владимир Корнилов в комментарии «ПолитНавигатору» подчеркнул, что если следовать логике Дробовича, то Украина должна будет вернуть соседним странам земли, которые подарил ей «оккупант».

«Исходя из его логики, можно заявить, что Украина после Второй мировой войны все еще оккупирует незаконно занятные территории – Львов, Закарпатье, Донбасс. В конце концов, «страшный оккупант Сталин» ворвался в Прибалтику и подарил почему-то Литве Вильнюс. Так отдайте тогда Вильнюс, добычу оккупанта. Или ворвался на Украину, оккупировал ее и, почему-то, до сих пор Украина не возвращает территории Польше – Львов, Румынии, Венгрии земли, которые им принадлежали.

Пусть Дробович будет последовательным. Если он признает Советский Союз, советского солдата оккупантом, то, во-первых, пусть тогда своему президенту объяснит, что негоже вспоминать и праздновать День Победы, день оккупации, получается, Украины. А то какое-то раздвоение сознания у украинских властей. Самое главное – пусть восстановят справедливость и вернут различным республикам, странам, в том числе и России, незаконно оккупированные Украиной земли», – заявил Корнилов.