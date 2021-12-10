Историк: «Сегодняшняя БиГ похожа на Югославию периода распада»

Только при неукоснительном соблюдении Дейтонских соглашений Босния и Герцеговина будет привлекательна для сербов и хорватов так же, как и для бошняков.

Об этом РТРС заявил историк Предраг Маркович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В лишении Республики Сербской ее полномочий [Верховными представителями] был скрытый план максимально ослабить ее, превратить в пустую форму, но Милорад Додик и вся Республика Сербская не согласны с этим и хотят только того, чтобы выполнялось все, что прописано в Дейтонский соглашениях, – сказал Маркович. – По словам Карла Маркса, трагическая история повторяется в виде фарса, и сегодняшняя БиГ выглядит как Югославия в фазе распада, где роль Словении и Хорватии сейчас играет Республика Сербская. Это вызывает определенный интерес и оставляет мало шансов на усиление централизации в БиГ, о чем мечтают некоторые в Сараево».

Маркович подчеркивает, что БиГ не может быть централизованным государством, поскольку такой подход не способствует миру и стабильности.

«Желание Республики Сербской чтобы сербский народ обладал компетенциями, обещанными им в Дейтоне, полностью оправдано, потому что мы видим, что случилось с хорватами в БиГ – они разобщены более широкими политическими играми, фактически исчезают в тех кантонах, где составляют меньшинство. Итак, мы видим, что централизованная БиГ отнюдь не годится для меньшинств», – отметил историк.

Эксперт считает, что будущее БиГ как для сербов, так и для бошняков и хорватов возможно только при последовательном применении Дейтонских соглашений.

«А в соглашении есть три народа, а не так называемое большинство, потому что это абсурд. В Сараево политики заявляют, что децентрализованная БиГ неэффективна, но именно это разрушило Югославию. Все забывают, что одной из причин распада Югославии было требование сербов, чтобы при голосовании подсчитывались голоса граждан, а не голоса республик. Это развалило Югославию, а в БиГ хотят осуществить унитаризм, которого не было и в Югославии», – отметил историк.