Историк Спицын: Потеря Белоруссии спровоцирует претензии Германии на Калининград

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В белорусском вопросе Москве нельзя уступать Западу ни на шаг, поскольку потеря Белоруссии передвинет границы НАТО к Смоленску и создаст территориальные угрозы для Калининградской области.

Об этом в эфире YouTube-канала «Левый фронт» заявил российский историк, Евгений Спицын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Путин прекрасно понимает, что Белоруссию ни в коем случае нельзя отдавать нашим западным партнёрам, это уже будет предел. Потому что здесь уже граница НАТО будет проходить у Смоленска, а это, что называется, кирдык. Поэтому сразу станет ещё и проблема не только с этой границей, но и с Калининградской областью, которая будет точно отрезана от России, и тогда параллельно с этим станет и проблема Балтийского флота, потому что Калининградская область является главной базой нашего Балтфлота», – сказал историк.

Он считает, что потери контроля Москвы над Белоруссией обернется выдвижение территориальный претензий Германий на бывший Кенигсберг.

«То есть здесь в прямом смысле затрагиваются очень важные геополитические интересы России. Мы и так уже отдали те завоевания, которые были сделаны в Прибалтике Петром I, а это уже будет окончательное добивание, и тогда немцы спокойно смогут поставить вопрос о возвращении части Восточной Пруссии в состав Германского государства», – объяснил Спицын.