Историк: Требовать называть себя «не малоросом, а украинцем» – политическая шизофрения

04.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

В названии «малорос» нет ничего унизительного для жителей Украины. Вообще же, изначально термин «Украина» имел исключительно географическую окраску – так называли пограничные земли какого-либо русского княжества, поэтому говорить об «украинской нации» глупо.

Об этом в эфире на радио «Аврора» заявил историк Евгений Спицын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первоначально термин «Украина» имел исключительно географическую окраску. Возьмите ту же «Повесть временных лет», то там будет присутствовать этот термин. Причём не только по отношению к Юго-Западной Руси, которую традиционно называли Украиной, но и к псковским землям – Псковская Украина. То есть, некая пограничная территория чего-то целого.

Например, Московской Руси был хорошо известен термин Окская Украина. Потому что долгие годы, даже столетия, граница между владениями Великого Владимирского и Московского князя и владениями других князей проходили по Оке. Поэтому и говорили – Окская Украина. Но мы же не будем на основании этого утверждать, что на территории современных Тульской или Калужской областей живут «украинцы». Это абсурдно», – сказал он.

Спицын также рассказал о термине «Малороссия».

«Почему Малороссия? В XIV веке земли, которые входили в состав Великого Литовского княжества (в частности, Киев, – ред.), стали называться Малой Русью, поскольку Константинополь создал там отдельную митрополию. Потому что русская митрополия в самом конце XIII века оказалась вне пределов территории Киевского княжества. Ещё митрополит Максим перенёс резиденцию из Киева сначала в Брянск, а потом во Владимир. А позже, митрополит Феогност, перенёс митрополию в Москву, потому что, в отличие от других русских столов, в Москве не было своей епископской кафедры, то есть, изначально не было конфликта. Это создавало благоприятную почву.

При этом титулом русского митрополита тогда был «митрополит Киевский и всея Руси», как ни странно. Этот титул был закреплён за русскими митрополитами вплоть до середины XV века.

Тогда же, в этот период, Константинополь учреждает в русских землях ещё одну митрополию – митрополию Малой Руси. Отсюда и название этой территории», – отметил историк.

Он добавил, что таких примеров в истории Европы огромное множество, поэтому стыдиться «малоросам» абсолютно нечего – этот комплекс им навязали уже после развала СССР.

«Поэтому я не вижу ничего обидного в том, что жителей Южной Руси называли малоросами. Как в своё время сказал Ющенко: «Я никакой не хохол и не малорос, я украинец. Те названия мне обидны». Это называется националистической шизофренией – элементарное незнание истории.

А то, что в процессе раздельного проживания этих единых ветвей восточнославянской общности сложились разные традиции, отличия в языковой культуре – это естественный процесс. Потому что эти земли, например, полянизировались. Например, хорошо известное слово «рада», по-русски – совет. Это слово пришло в украинский язык из немецкого и польского языка, потому что по-немецки совет – «рат». Эти полянизмы и германизмы присутствовали в малороссийском языке, ничего удивительного», – сказал он, добавив, что сама царская власть относилась к таким отличиям очень бережно.

Сепаратистская идеология же «украинской нации», отдельной от русской, начала насаждаться местному населению всего сто лет назад.

«Теперь что касается украинцев как нации, когда появляется прямая связка, когда речь шла не о малоросах, а об украинцах, в практическом плане. Это события 1917 года, когда эта идея украинства стала насаждаться на территории Юго-Западной Руси. Но насаждением занимались отнюдь не большевики, а, прежде всего, мелкобуржуазные партии, которые как грибы после дождя расплодились на её территории. Прежде всего, эсеры.

Этот мелкобуржуазный национализм селянского типа стал активно насаждаться в головы местного населения, представление, что «мы украинцы и мы не одно и то же с русскими». Напомню, что, когда Украинская народная рада захватила в Киеве власть, и у неё стали расти аппетиты, в том числе и территориальные (достаточно посмотреть на её Универсалы) – там стало насаждаться это украинство и в языковой, и в идеологической сферах.

Не случайно в Киеве выходила одна из самых крупных русскоязычных газет, где на заднике было воззвание «Я выступаю против украинизации Южнорусского края», и там публиковались подписи видных представителей политической, культурной, научной элиты, которые там проживали. Достаточно вспомнить фамилию того же Булгакова, который жил в Киеве», – сказал Спицын.

Историк уверен, что современные проблемы с русофобской Украиной возникли из-за того, что ещё в период перестройки к местной власти пришли идеологические наследники тех самых петлюровцев.

«Почему у нас возникли проблемы с Украиной в период перестройки? Потому что там к власти вернулась опять эта рагульская, селянская интеллигенция, эта партийная элита. Потому что товарища Щербицкого, крепко стоящего на позиции Богдана Хмельницкого, сместили, и к власти пришёл Кравчук и компания, эти скрытые украинские бандеровцы, петлюровцы. Которые и стали проводить эту украинизацию опять по-рагульски, вернулись к тому, что было в двадцатые годы», – резюмировал историк.