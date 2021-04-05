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05.04.2021, Славянск, Игорь Шаповалов
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Историки АТО» понаписали что попало на памятниках уничтоженным в Славянске карателям

Новости Украины

В подконтрольном Киеву Славянске на одном из установленных памятников уничтоженным боевикам «АТО» обнаружились множественные фактические ошибки.

Соответствующую видеозапись опубликовали на местном канале «С-плюс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После боевых действий в 2014 году в районе Славянска, благодаря волонтёрам, появилось много памятных знаков погибшим участникам АТО. Один из таких в память о трёх бойцах 95-той аэромобильной бригады был установлен в районе БЗС. Однако со временем выяснилось, что в надписи есть ошибки», – говорится в репортаже.

«Начальник отдела культуры Славянского городского совета» Марина Олейник отметила, что в памятнике были ошибки, которые исправили только после получение письма от военных частей погибших.

«Мы обратились к военным частям, представители которых погибли и есть письма от этих организаций с данными этих бойцов. В памятнике есть ошибки в фамилиях и даже в званиях», – сказала она.

В данный момент, отреставрированный одним из местных предпринимателей памятник уже вернули на место, и теперь идёт процесс передачи его в коммунальную собственность.


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