«Историки АТО» понаписали что попало на памятниках уничтоженным в Славянске карателям

«Историки АТО» понаписали что попало на памятниках уничтоженным в Славянске карателямНовости Украины
В подконтрольном Киеву Славянске на одном из установленных памятников уничтоженным боевикам «АТО» обнаружились множественные фактические ошибки.
Соответствующую видеозапись опубликовали на местном канале «С-плюс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После боевых действий в 2014 году в районе Славянска, благодаря волонтёрам, появилось много памятных знаков погибшим участникам АТО. Один из таких в память о трёх бойцах 95-той аэромобильной бригады был установлен в районе БЗС. Однако со временем выяснилось, что в надписи есть ошибки», – говорится в репортаже.
«Начальник отдела культуры Славянского городского совета» Марина Олейник отметила, что в памятнике были ошибки, которые исправили только после получение письма от военных частей погибших.
«Мы обратились к военным частям, представители которых погибли и есть письма от этих организаций с данными этих бойцов. В памятнике есть ошибки в фамилиях и даже в званиях», – сказала она.
В данный момент, отреставрированный одним из местных предпринимателей памятник уже вернули на место, и теперь идёт процесс передачи его в коммунальную собственность.
Спасибо!
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