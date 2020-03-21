Историки: Тарас Шевченко ненавидел бы Бандеру

21.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская официальная пропаганда лепит идола из Тараса Шевченко, цензурируя неудобные для самостийников факты. Об этом в эфире YouTube-канала «Одна Родина» рассказал российский историк Олег Айрапетов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достаточно почитать произведения Тараса Шевченко, чтобы убедиться, что в своей поэзии он пользовался преимущественно термином «Украина». А в дневнике, прозе и драматургии он преимущественно пользовался термином «Малороссия».

Кстати, это большая проблема. Насколько я знаю, полного собрания сочинений, а это основа основ литературного украинского национализма, не существует. И мне интересно, как его будут на нынешней Украине издавать? Полностью, аутентичные тексты?

Единственное решение – это, как с Гоголем, переводить на украинский. Причём, переводить весьма произвольно, политически ангажировано», – отметил Айрапетов.

По его мнению, взгляды Шевченко отнюдь не позволяют считать его идеологическим предшественником Симона Петлюры или Степана Бандеры.

«У него была несколько романтическая идея общеславянского объединения. И, кстати, его знаменитые стихи «В каземате» обращены к тому, чтобы сказали, что он бы пошёл, скорее, с Щорсом, а не с современными украинскими националистами», – сказал эксперт.

С коллегой также согласился историк Александр Колпакиди. «Он мог бы пойти и с Махно, но точно никогда не пошёл бы с Петлюрой, и уж точно не с Шептицким, Бандерой и прочими», – добавил он.