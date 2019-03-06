//exit;
06.03.2019, Симферополь, Виктор Орлов
 
Крым, Религия, Украина
Просмотров:

История главного крымского филаретовца обрастает гадкими подробностями

История вокруг задержания на выходных в Симферополе главы украинских раскольников Павла Куща (Климента) демонстрирует двойные стандарты, которые исповедует Украина и ее западные покровители.

Об этом рассуждает глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, обращающая внимание на то, что Кущ является гражданином РФ, однако Киев не применят по отношению к нему никаких санкций.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вы представляете себе сенсацию «Полиция задержала гражданина Российской Федерации за кражу, после дачи объяснений гражданин был отпущен, и привлечен к административной ответственности за нецензурную ругань в общественных местах»?
Уж точно на сенсацию такая новость не тянет.
Однако потянула. Все сайты и СМИ Украины, и сайт посольства США с возмущением опубликовали информацию о задержании священника ПЦУ в Симферополе, и оценили это, как преследование украинских граждан в Крыму по политическим мотивам.
Однако, сам епископ Климент (в миру Павел Кущ) является гражданином Российской федерации и получил паспорт, как и все крымчане, в 2014 году. А значит, все всхлипывания украинского омбудсмена Денисовой и американского посольства выглядят фальшиво и лицемерно.
Архиепископу ПЦУ можно быть гражданином России, а вот настоятеля Десятинного храма отца Гидеона Харона депортировали из Украины и лишили украинского гражданства, хотя он от него не отказывался. И это почему-то не вызвало никакого возмущения в посольстве США.
И еще одна мысль возникла, когда я увидела сканы с паспортом Павла Куща.
Он получил гражданство России в начале июня 2014 года. Это значит, что он рванул за российским паспортом в самых первых рядах, сразу после референдума и решения России о возвращении Крыма», – пишет Шеслер.

«Насколько затруднен путь к российскому гражданству людей, проливавших кровь на Донбассе, настолько прост путь к этому паспорту всяких «патриотов» Украины, которые теперь представляются жертвами политического преследования.
И если украинские власти так настаивают, что Павел Кущ – украинский гражданин, может не возражать и депортировать его из России за административные нарушения в строгом соответствии с российским законодательством об иностранцах?» – предлагает общественница.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть