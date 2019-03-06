История главного крымского филаретовца обрастает гадкими подробностями

06.03.2019, Симферополь, Виктор Орлов

История вокруг задержания на выходных в Симферополе главы украинских раскольников Павла Куща (Климента) демонстрирует двойные стандарты, которые исповедует Украина и ее западные покровители.

Об этом рассуждает глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, обращающая внимание на то, что Кущ является гражданином РФ, однако Киев не применят по отношению к нему никаких санкций.

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«Вы представляете себе сенсацию «Полиция задержала гражданина Российской Федерации за кражу, после дачи объяснений гражданин был отпущен, и привлечен к административной ответственности за нецензурную ругань в общественных местах»?

Уж точно на сенсацию такая новость не тянет.

Однако потянула. Все сайты и СМИ Украины, и сайт посольства США с возмущением опубликовали информацию о задержании священника ПЦУ в Симферополе, и оценили это, как преследование украинских граждан в Крыму по политическим мотивам.

Однако, сам епископ Климент (в миру Павел Кущ) является гражданином Российской федерации и получил паспорт, как и все крымчане, в 2014 году. А значит, все всхлипывания украинского омбудсмена Денисовой и американского посольства выглядят фальшиво и лицемерно.

Архиепископу ПЦУ можно быть гражданином России, а вот настоятеля Десятинного храма отца Гидеона Харона депортировали из Украины и лишили украинского гражданства, хотя он от него не отказывался. И это почему-то не вызвало никакого возмущения в посольстве США.

И еще одна мысль возникла, когда я увидела сканы с паспортом Павла Куща.

Он получил гражданство России в начале июня 2014 года. Это значит, что он рванул за российским паспортом в самых первых рядах, сразу после референдума и решения России о возвращении Крыма», – пишет Шеслер.

«Насколько затруднен путь к российскому гражданству людей, проливавших кровь на Донбассе, настолько прост путь к этому паспорту всяких «патриотов» Украины, которые теперь представляются жертвами политического преследования.

И если украинские власти так настаивают, что Павел Кущ – украинский гражданин, может не возражать и депортировать его из России за административные нарушения в строгом соответствии с российским законодательством об иностранцах?» – предлагает общественница.