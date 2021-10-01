История готовит Западу новый Нюрнбергский трибунал

01.10.2021 23:43 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Ровно 75 лет назад закончился Нюрнбергский процесс – трибунал над нацистскими военными преступниками и организациями. Этот процесс, казалось бы, должен был положить конец нацизму как явлению, но спустя десятилетия его сторонники стали снова поднимать головы – открыто устраивать марши и героизировать преступников.

Особенно сильно это проявляется после развала Советского Союза – страны-победительницы во Второй мировой войне. Отдельно тревожит то, что на это никак не реагирует Запад, в частности проигравшая Германия.

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По мнению военного историка Армена Гаспаряна, именно Берлину сегодня стоило бы громче других обращать внимание на попытки реабилитации нацизма.

«После развала СССР, конечно, все это в значительной степени ускорилось, и мы видим героизацию военных преступников в Прибалтике, на Украине, в Молдавии и так далее. Конечно, Германии, как стране, ответственной за Вторую мировую войну, помимо публикации фундаментальных научных монографий, необходимо говорить об этом почаще, как мне представляется, на общественно-политическом уровне и не забывать, кто несет за это ответственность, кто виновен в трагедии Холокоста и так далее. Немцы на протяжении десятилетий об этом говорили очень много. В последнее время мы этого, к сожалению, не видим, потому что будь иначе, они бы обращали более пристальное внимание на то, что происходит на Украине», – заявил Гаспарян.

Эксперт напомнил, что сегодня именно Украина и США регулярно выступают против резолюций ООН о недопустимости реабилитации нацизма:

«Они же не могут голосовать против своих. США после Второй мировой войны приютили, и не просто приютили, а приняли на службу немало нацистских военных преступников. А на Украине после 2014-го года их реабилитация в массовом сознании вообще приобрела государственные масштабы, которые обогнали даже Прибалтику с этой точки зрения. Поэтому, конечно, они будут голосовать в ООН против такой резолюции».

Особо цинично, по мнению историка Олега Неменского, выглядят попытки приравнять нацистский и коммунистический режимы, а также обвинить Советский Союз в развязывании войны:

«На Западе открыто ставится вопрос приравнивания Советского Союза к Третьему рейху в вине за развязывание войны. Польша и ряд стран открыто поднимают этот вопрос, его уже удалось провести на уровне резолюции Европарламента в 19-м году. Конечно, в самом факте уравнивания двух этих государств в развязывании войны есть уравнивание и идеологии. Эта идея является способом не только дискредитации и делегализации коммунизма, но и способом обеления нацизма. Вообще, для Запада нацизм – это гораздо более своя идеология, чем коммунизм. Нацизм они представляют как идеологию их великой империи, а коммунизм – как идеологию подчинения всего мира русскими, что к реальному коммунизму не имеет никакого отношения. Поэтому нацизм для них свой, а коммунизм – чужой. Так, как русские – это принципиально враждебная Западу сила, то и отношения к ним складывается гораздо худшее, чем к нацистам. Это способствует реабилитации нацизма в Восточной Европе», – заявил Неменский.

С ним согласился израильский военный эксперт Яков Кедми:

«Исторически на Западе зародился фашизм, на Западе зародился нацизм, и все страны так называемого Запада были союзниками или работали на нацистскую Германию во Второй мировой войне. То, что Советский Союз победил в той войне, для них было досадной неудачей. Они воевали-то не против нацизма, а против того, что сам нацистский режим стал с ними воевать. А Нюрнбергский процесс – это была инициатива Сталина. Они потом уже согласились на это. А серьезно борьбой с нацизмом они никогда не занимались, их эта проблема не волнует. Они в этом видели инструмент борьбы против России, против Советского Союза, как она тогда называлась. Так что странно ждать, чтобы они занимались борьбой с нацизмом сегодня – они этого не делали никогда».

Интересно, что бывшие союзники по антигитлеровской коалиции – США и Россия уже 75 лет назад, во время трибунала, разошлись в оценках нацистских преступников, и причина тому – не различия в строе или идеологии этих стран, а в том, что Запад уже тогда участвовал в финансировании гитлеровцев, а сегодня США руками своих транснациональных корпораций откровенно пренебрегают международным правом и навязывают собственное видение правосудия, отмечает член президиума организации «Офицеры России», доктор исторических наук Владимир Кикнадзе:

«США уже в ходе МВТ отказались от честного судейства. Поэтому Советский Союз и выражал протест против снятия обвинения и отсутствия осуждения тех, кто участвовал в организации преступлений и финансировании фашизма. Не случайно количество свидетелей со стороны защиты вдвое превышало количество свидетелей со стороны обвинения. А когда проходили 12 последующих процессов в американской зоне оккупации, эта разница была ещё больше. Например, когда судили руководителей и сотрудников ИГ «Фарбениндустри», на совести которых многомиллионные жертвы концлагеря Освенцим, количество адвокатов в 7 раз превосходило представителей обвинения. Объясняется это не только началом холодной войны, объявленной Советской России после выступления Уинстона Черчилля в Фултоне в присутствии президента США Гарри Трумэна. Причина лежит в связях и сотрудничестве с фашистским режимом финансового капитала и производства США, Великобритании, многих других государств Европы, Азии и Америки, международной банковской системы до начала Второй мировой войны, в ходе военных действий, а также планах совместного использования награбленного Германией в ходе войны, её ресурсов, технологий, разработок и так далее».

Эту историю нужно помнить нынешней Германии и всему коллективному Западу, как и то, что попытки навязать России свою волю не приводили ни к чему хорошему.

По мнению Якова Кедми, в контексте попыток использовать возрождение нацизма против России уместно вспомнить слова министра обороны РФ Сергея Шойгу, который напомнил своей немецкой коллеге о том, к чему приводит желание говорить с Россией с позиции силы и посоветовал ей учить историю:

«Шойгу говорил как представитель страны, которая больше всего пострадала от нацизма, как представитель народа, который боролся с нацизмом, и как представитель армии, которая победила нацизм. Он на это имел полное право».