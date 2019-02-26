«История Крыма времен «незалежности». Взгляд из Херсона

26.02.2019, Симферополь, Александр Ростовцев

Меджлисовское радио «Куреш», с 2014 года вещающее из Херсона, ко дню воссоединения Крыма с Россией подготовило к показу цикл пропагандистских фильмов под общим названием «Крым. 25 лет борьбы за Украину», который состоит из 25 фильмов (одна серия – один год).

«Документальная» эпопея призвана доказать, что на протяжении четверти века «гражданское общество Крыма боролось с российской гибридной агрессией на полуострове», которая якобы развернулась в 1991 году, сразу после выхода Украины из состава УССР.

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В предисловии к киноопупее говорится, что «история Крыма времён «незалежности» мало известна населению Украины, потому, что «пересичные громадяне» до сих пор находятся под влиянием советской пропаганды и плохо ориентируются в событиях вокруг Крыма и происходивших в то время процессов».

Более того, «после пересмотра новейшей истории становится предельно понятно, почему после «аннексии» Крыма Россия развернула преступную агрессию против крымско-татарского народа, намереваясь всевозможными способами вытеснить его с полуострова, видя в нём реальную угрозу своего существования».

В общем, мощно задвинули, внушаить!

В данный момент радио «Куреш» выложило для просмотра первую серию фильма: «1991 год. Фундамент российской агрессии».

Первое, что принялись обсасывать меджлисовские пропагандисты, – череду прошедших в 1991 году референдумов: «О воссоздании Крымской АССР», «О сохранении Союза ССР в новой редакции», «О независимости Украины».

В качестве эксперта был привлечён Леонид Кравчук, последний председатель Верховного Совета УССР и первый президент «незалежной» Украины.

Упитанный старикашка Кравчук, сознание которого чередуется то периодами просветления, то сенильной деменции, на этот раз не выходил из маразма. Так, с первых слов он заклеймил общекрымский референдум 1991 года, назвав его «незаконным и нигде не прописанной процедурой». По мнению Кравчука, никакого волеизъявления крымчан не было, а было только неприкрытое желание Кремля оторвать Крым от Украины. Огромную явку и более чем убедительные результаты референдума Кравчук объяснил голосами солдат срочной службы, якобы согнанных для голосования.

При этом, Кравчук включил идиота и «позабыл», что передача Крыма в состав УССР состоялась с грубейшими нарушениями союзного и республиканских законодательств, а внесение пункта об украинской принадлежности города Севастополь в конституцию УССР от 1978 года, вообще не было подкреплено даже липовыми нормативными актами. Что удивительно, в Кремле на этот правовой волюнтаризм Киева махнули рукой.

На вопрос ведущего: «Как же Украина допустила создание крымской автономии?», Кравчук выдал свеженькую, ранее не озвученную никем и совершенно фантасмагорическую версию. По словам Кравчука, отказ Киева признать результаты общекрымского референдума угрожал войной между УССР и РСФСР. Украина, «стремящаяся быть демократическим и правовым государством, выбрала мирный путь преодоления конфликта».

Если кто не понял, речь идёт о январе 1991 года, когда Вооружённые Силы на всей территории СССР (включая КГБ и внутренние войска) подчинялись единому командованию в Москве. Кравчуку в то время не подчинялись даже менты, охранявшие Верховный Совет Украины, а сам он готов был по первому свистку бежать на цырлах, стоять по струнке и открывать пасть по команде на ковре в ЦК, Политбюро и вообще любой вышестоящей власти. Крепко же маразм тюкнул старого рептилоида по кумполу!

Далее, меджлисовские пропагандисты стали сравнивать референдумы в защиту СССР и «за незалежность». С их слов выходило, что «незалежный» референдум отменял результаты голосования в защиту СССР. Но при этом деляги почему-то упомянули, что украинский референдум не имел порога явки, на нём не присутствовали наблюдатели, и результаты его в принципе не поддаются верификации. Об участии солдат срочной службы в голосовании «забыли», как о неудобном факте.

Авторы фильма вообще показали редкий избирательный подход к материалу, вытаскивая одни воспоминания и пренебрегая другими, не укладывающимися лыком в строку.

Так, например, никто не вспомнил, что «самостийники» не имели права проводить свой референдум о «незалежности» в восстановленной Крымской АССР, получившей статус субъекта Союза ССР. То есть, Крым мог находиться в составе Украины только до выхода её из состава Союза.

Всё дело, видимо, в том, что «меджлис», избранный летом 1991 года на первом курултае, требовал бойкота общекрымского референдума, потом его непризнания Верховным Советом УССР, а затем и полной отмены его результатов. В фильме привели речь главы «меджлиса» Джемилева, в которой тот заявлял, что любые изменения статуса Крыма могут принимать только крымские татары, а не какое-то там «арифметическое большинство».

Надо отметить, что фильм просто-таки изобилует сценами ксенофобии и русофобии. Создавалось впечатление, что авторы фильма взялись окончательно дискредитировать «совесть крымско-татарского» народа, приводя речи наиболее упоротых его представителей.

В частности, был показан эпизод лета 1991 года, когда на площади Ленина в Симферополе проходили первые, пока ещё мирные, столкновения меджлисовских активистов с крымчанами.

Одна из национально-озабоченных ханум толкала речь окружившим её русским о том, что они не имеют никакого права на Крым. «Мало ли что вы родились здесь! Вы что, тараканы? Россия ваша родина!» – верещала с оловянными глазами вернувшаяся из Средней Азии тётенька.

Впрочем, экстремизм авторов фильма не должен вызывать удивления. Так яростно и откровенно могут вести пропаганду только ничтожные, не имеющие шансов для реализации своих фашистских идеек, чьё дело пустое.

Собственно, темы «Крым для крымских татар» и «даешь национальную автономию» проходили красной нитью через весь фильм, но тут же громогласно провозглашалось, что «всё будет законно, демократично, ради общего блага и процветания». Ну как тут не вспомнить молочные реки с кисельными берегами, которые Кравчук накануне 1 декабря 1991 года русским обещал! Свежо предание…

Авторы фильма не скупились на похвалы украинским националистам во главе с Черноволом и неустанно напоминали, что именно «шароварное товарыство» выступало последовательными сторонниками ликвидации крымской автономии, завоёванной на референдуме 1991 года и установления вместо неё «национальной автономии крымских татар». Кукушка хвалит Петуха…

Весь фильм, посвящённый событиям 1991 года, пропитан не только русофобией и антисоветизмом, но ещё и острейшей ностальгией по временам вседозволенности. Любая реакция властей на незаконные действия приезжих рассматривалась исключительно в негативном ракурсе, как «противодействие Советов и русских оккупантов стремлению народа вернуться на свою землю».

Авторы твёрдой рукой проводят линию «геноцида», вворачивая идейки реституции (отсутствующее даже в украинском законодательстве возвращения собственности её прежним владельцам) не только прежних сельских халуп, на месте которых были построены города и производства, но и вообще всего, на что падёт взгляд «истинных хозяев крымской земли».

В конце фильма слово снова было предоставлено маразматику Кравчуку. Судя по всему, иудино клеймо разрушителя страны упорно не даёт спокойно доживать век старому мерзавцу. Это видно по его тупейшим оправданиям Беловежского сговора.

Оценивая свои действия, Кравчук сообщил, что в Беловежье он спас Украину от войны. Дескать, если бы им удалось сохранить СССР, то Украина через некоторое время всё равно получила бы «незалежность», но только ценой большой крови.

Не хочется дискутировать с выжившей из ума мразью, но замечу, что последствия ликвидации СССР настигли Украину, страшно гордую своей бескровной «незалежностью», в 2014 году, с победой бандеровского «Евромайдана». «Гибридная война России» – это лишь попытка замаскировать собственный провал государственного строительства, основанного на грабеже советского наследия под прикрытием «восстановления национальной государственности Украины».

Продолжение следует…