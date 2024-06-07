История не для 11-го класса. Как СБУ на Мединского за учебник обиделась

СБУ сообщила о подозрении сразу по двум статьям УК Украины помощнику российского президента Владимиру Мединскому и ректору института МИД РФ Анатолию Торкунову «за фальсификацию истории Украины». Оба они, как известно, являются соавторами новейшего российского учебника по истории для учащихся 11 классов.

Это издание – отмечают в релизе СБУ – «обязательный элемент учебной программы в школах России и на временно оккупированной территории нашего государства».

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По мнению киевской охранки, в этой книге «полностью сфальсифицированы исторические события по становлению украинской государственности».

«К слову, помощник Путина Мединский возглавлял российскую переговорную группу с Украиной в феврале-марте 2022 года в Стамбуле. Также Мединский и Торкунов являются частыми гостями в эфирах росСМИ», – напоминают авторы релиза «Избушки».

Что мы имеем в сухом остатке, если отжать пафос и воду? Уголовное производство за учебник и частое посещение эфиров российского ТВ. Понятное дело, фигурантам столь пристального внимания со стороны Владимирской вряд ли нужно сильно беспокоиться – все-таки не в Киеве живут.

С другой же – оба они птицы не столь высокого полета, чтобы в случае чего не повторить судьбу Владлена Татарского или Дарьи Дугиной – это если, к примеру, кому-то в украинских спецслужбах не придет в голову идея в очередной раз продемонстрировать свои «возможности».

Кроме того, это очевидный внешний сигнал в Москву, что никаких переговоров с Кремлем, пока во главе его стоит Путин, не предвидится. Во всяком случае, на добровольной основе. Неспроста выбрана такая, совершенно сервильная и травоядная, но при этом интегрированная в украинский кейс в качестве переговорщика фигура, как Мединский.

В этом смысле обвешивание потенциальных переговорщиков со стороны РФ пудовыми гирями уголовных подозрений с киевской стороны, исключающих их из процесса любой коммуникации равносильна указу Зе о запрете переговоров с Путиным или недавнему обьявлению уже самого Зеленского в розыск МВД РФ.

Но если отвлечься от перемигиваний Банковой с Кремлем, то сама постановка вопроса в этой истории с наездом на учебник довольно идиотическая.

Вот смотрите. Допустим, вы – среднестатичтический патриот Украины. И вы согласны с тем, что конкретный учебник – вредоносный и заслуживающий всяческого бана. Ок, ну а дальше-то что?

Во-первых, это не украинский, а соседский учебник. И, по идее, украинцев не должно волновать, что там себе про них «москали» понапридумывали. С позиции правоверного украинского лоялиста априори надо считать: все, что «они там пишут» – это «ложь, пи***ж и провокация», а настоящая сертифицированная история «тут, у нас, в Киеве».

А за сказки, пускай и вредные, дела не заводят, к ним относятся снисходительно, покровительственно и свысока. А тут мы видим нечто противоположное – угрюмую серьезность и пафос до неба.

Наконец, ну мало ли где, сколько и какие учебники по миру издают. Давайте тогда сделаем содержание зарубежных учебников прерогативой СБУ и будем конвейерным способом заводить дела на их авторов. Так мог бы возразить «орлам» из «Избушки» среднестатистический украинский патриот, если только он не из категории совсем упоровшихся.

А может, надо еще проверить, что там венгры, поляки, словаки и прочие грузины с немцами и китайцами про Украину пишут в своих учебниках? А вдруг крамола какая или фальсификация? Например, «чей Киев» в монгольских учебниках? А ведь его чингизиды точно брали в 1240 году. И надо проследить, чтобы это важное событие было правильно освещено.

Хотя, с точки зрения здравого смысла, безусловно, это не поляна спецслужб – воевать с авторами чужих учебников. Есть Минкульт, который вправе запретить распространение конкретной книги на территории страны, внеся ее в черный список. И дело с концом.

Если уж совсем допекло, что прямо не могу, для этого у Украины есть целый Кулеба иностранных дел, подчиненные которого могут заявить супостатам ноту протеста. Ведь учил же нынешний украинский посол в Бразилии Мельник немцев, как им правильно отражать в своей научной литературе «голодомор».

Сразу оговорюсь: этот текст не о содержании попавшего в немилость у СБУ учебника, хотя оно могло бы быть небезынтересным, тем более что этот учебник и в самой России стал предметом горячих дискуссий и множественной критики с разных сторон.

Но его разбор в данном контексте не нужен и избыточен. Разговор у нас пойдет об особенностях восприятия таких тем в пропаганде и массовом сознании. Ну и немножко о здравом смысле.

К слову, пристальное внимание у российской публики к украинским учебникам и смакование отдельных моментов их содержания выглядит столь же чрезмерным, а местами и нелепым. Как и вообще претензии к любым школьным учебникам по истории на предмет «исторической правды» и «научности».

Открою вам секрет: школьные учебники – это лишь в самой минимальной степени о науке. Их задача – не давать детям какую-то «объективную научную картину» и тем более – «правду». На 90% они – про стандартизацию множественных интерпретаций исторических событий в головах молодого поколения для воспроизводства национально-государственной идентичности.

Сильно огрубляя и упрощая, учебник истории учит не «исторической правде». Он учит быть немцем, французом, украинцем, русским и далее по списку. Кому интересна академическая наука – тому дорога в университет с перспективой соискания ученой степени и дальнейшей профильной специализации.

Вообще, оглядываясь вокруг и отвлекаясь от российско-украинской песочницы, понимаешь, что такие разборки вовсе не уникальны. Просто отсутствие погруженности в контексты и незнание языков не позволяют в полной мере заценить, что пишут друг о дружке в историческом контексте арабы и евреи, армяне и азербайджанцы, греки и турки, индийцы и пакистанцы, корейцы и японцы, вьетнамцы и китайцы, тайцы и камбоджийцы, киргизы и казахи…

Только вот до штамповки уголовных дел из-за учебников там не додумались.