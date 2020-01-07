История одесского мстителя

07.01.2020, Москва, Валентин Филиппов

История одессита Дениса Шатунова, освобождённого в рамках обмена пленными между Украиной и Республиками Донбасса, проста. Когда весной 2014 года стало понятно, что убийц, орудовавших на одесских улицах 2 мая, к ответственности привлекать не будут, Денис решил взять эту миссию на себя. Даже одной мысли об этом хватило, чтоб отправиться за решётку на целых 10 лет.

В то время, как его предполагаемая «жертва», Сергей Хидияк, при двух доказанных убийствах и ранении работника милиции, не только остался на свободе, но и превратился в «уважаемого общественного деятеля», занятого воспитанием подрастающего поколения. Среди «заслуг» этого активиста, в том числе, и регулярное уничтожение цветов у Дома Профсоюзов на Куликовом поле, и нападения на одесситов в День Победы на Аллее Славы. И недавний демонтаж мемориальной доски Маршалу Жукову.

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С освобождённым Денисом Шатуновым говорил обозреватель ПолитНавигатора Валентин Филиппов.

Валентин Филиппов: Ну, что, Денис, привет. С освобождением.

Денис Шатунов: Здравствуй, Валик. Спасибо большое.

Валентин Филиппов: Теперь можно уже всё говорить.

Денис Шатунов: Практически.

Валентин Филиппов: Тогда у меня сразу вопрос. Как надо наказывать этих красавцев, нациков, убийц? Правильно ли это, взять их и перестрелять?

Денис Шатунов: Ситуация какая, если мы рассматриваем со стороны чисто человеческого понимания, то давайте будем судить, давайте будем сажать, давайте будем действовать в рамках закона. Если же мы чисто с моральной точки зрения, ну вот, как я, который захотел отомстить человеку, то тогда, да, стрелять их без разбора.

Валентин Филиппов: Но у нас же и ситуация такая, что не позволяет идти в суд, писать заявление в милицию….

Денис Шатунов: Ну, видишь, понимаешь, здесь ситуация и с другой стороны. Посмотри на меня. К чему привело моё стремление к мести.

Валентин Филиппов: Я с тобой согласен, но ты, в конце концов, не профессионал. Может быть, профессионалы должны заняться? Вот американцы иранского генерала находят. Да?

Денис Шатунов: Да, вот с иранским генералом, там история довольно интересная. Но нам же не нужны лишние мирные жертвы. А если при такой зачистке, как убийство генерала, то там неизбежны будут….

Валентин Филиппов: Нет, ну можно же их на какой-то марш собрать. Какую-то дату им придумать. Чтоб они собрались все вместе.

Денис Шатунов: Это вариант.

Валентин Филиппов: У них есть день рождения Бандеры. У них есть день революции гидности. Они же собираются все вместе.

Денис Шатунов: Да, это вариант.

Валентин Филиппов: Хорошо. У меня такой вопрос. К сожалению, ты в этом всём жил, мучился, и каждый день одно и то же прокручивал. К сожалению, зрители-россияне мало знают, что произошло у тебя.

Денис Шатунов: А что у меня произошло?

Валентин Филиппов: Ещё раз. Кто тебя так разозлил? Вот, говорят, что в Одессе «не так встали».

Денис Шатунов: Я понял. Я это читал всё время. И слышал не раз. Смотрите, по поводу меня. На меня было заведено дело за то, что я якобы «заказал» стрелка 2 мая. Ходияка Сергея. Который 2 мая 2014 года смертельно ранил моего лучшего друга Евгения Лосинского. Женя через 9 дней, 11 мая погиб в больнице от полученных ран.

Валентин Филиппов: Я, насколько помню, от пуль Хидияка погиб не только Женя.

Денис Шатунов: Доказанных двое. Пока что, насколько я помню. Это Женя и ещё парень. И у него ранение милиционера при исполнении.

Валентин Филиппов: И что в результате? Есть доказанные выстрелы, все видели, есть видеозапись, есть даже признание самого Сергея Хидияка о том, что, да, он стрелял. Как его судьба складывается? Как идёт следствие по его делу?

Денис Шатунов: Замечательно. Каждому бы такую судьбу. Он сейчас живёт, всё хорошо, вошёл в сотню влиятельных людей Одессы. Для меня это шок, если честно. Плюс – у него какая-то организация есть для воспитания детей. Как и чему они там воспитывают, я не знаю.

Ходияк стреляет во время событий 2 мая в Одессе.

Валентин Филиппов: Опять-таки, то, что возмущает россиян, по-моему, именно Сергей Ходияк занимался сносом барельефа Жукова. И как же Жукова не отстояли? Да?

Денис Шатунов: А что отстаивать? Да, Жуков – герой, Жуков – маршал Победы. Но отстаивать железку, которая висит на здании, и рисковать при этом жизнью людей, я не вижу смысла.

Валентин Филиппов: Я, как бы, тоже согласен с этим.

Денис Шатунов: Всё равно не соберётся столько людей, что бы противостоять им. У них сегодня все рычаги давления. Под ними сегодня МВД, под ними СБУ, под ними сегодня радикалы.

Валентин Филиппов: И, собственно, ты – живой пример того, чем это может кончиться.

Денис Шатунов: Им карт-бланш дан на всё. На любые действия. Начиная от оскорблений-избиений, заканчивая лишением жизни. Что мы наблюдали при Стерненко.

Валентин Филиппов: Вопрос такой….. В Луганске нравится? Или ещё не выходил?

Денис Шатунов: Честно, мы ещё не выходили. Мы пока проходим обследования. Фильтрацию. Встретили хорошо. Питание отличное. Условия нормальные. Тут есть нюансы, что нужно пройти обследование, что бы понимать, что с тобой не так.

Валентин Филиппов: Во всех отношениях.

Денис Шатунов: Внешне может быть и нормально. А внутри – будет видно.

Валентин Филиппов: Планы какие-то есть? Будешь какое-то время в Республиках оставаться, или сразу в Россию?

Денис Шатунов: Пока в Республиках. Посмотрим, что у нас здесь. Есть ли какие-то перспективы. Потому, что мне нужно поднимать дочек. И всё зависит от того, что будет здесь по работе, что будет здесь по жилью. Где будет выгоднее, там и останусь. Пока что так. Дальше будет видно. Будет возможность в будущем вернуться в Одессу – я вернусь.

Валентин Филиппов: Ну, мы все, если будет возможность, вернёмся. Пусть не надеются.

Денис Шатунов: Пока что этой надежды мало. Я не вижу улучшений.

Валентин Филиппов: А их нет.

Денис Шатунов: Пришёл Рябошапка на главного прокурора, ну, ни о чём. Сменил человека, который тоже ничего не делал. Или даже что-то пытался показательно делать в одну сторону. А этот не делает вообще ничего.

Валентин Филиппов: Ты считаешь, что смена курса Украины на данном историческом этапе невозможна?

Денис Шатунов: А какая смена, Валик?

Валентин Филиппов: Полная.

Денис Шатунов: Я не вижу, пока что.

Валентин Филиппов: Я не вижу предпосылок для этих изменений. Что может в Мире измениться.

Денис Шатунов: Была надежда на Зеленского. Но ситуация в том, что пока я не вижу от Зеленского ничего хорошего. В плане развития Украины. Но, в принципе, ничего и плохого. Он, пока, ничего не сделал.

Валентин Филиппов: Ну, это было бы нормально, если бы Украина находилась в каком-то стабильном состоянии нейтральном.

Денис Шатунов: Это если бы Украина находилась в стабильном состоянии. Сейчас же она в упадке. И нужно действовать жёстко. Пока этого нет. Я знал Зеленского понаслышке, у меня ребята были у него, когда он был в 95-квартале. В охранке. На то время они отзывались о нём, скажем так – жёсткий трудоголик.

Валентин Филиппов: Есть такое.

Денис Шатунов: То, что он трудоголик, я сейчас это вижу. Он пытается что-то делать. Но жёсткости в нём нет.

Валентин Филиппов: Но стоят ли перед ним те задачи, которые мы бы хотели, чтоб перед ним стояли….

Денис Шатунов: У него нет своей команды. Возможно, если бы она была, было бы всё по-другому. Но этого нет, и вряд ли это будет.

Валентин Филиппов: Ну, хорошо. Что я могу ещё сказать? Желаю устроиться в новой жизни. Пусть будет ярче, чем была.

Денис Шатунов: Хватит мне ярких красок. Хочется тишины и покоя. Валик, я ещё хочу поблагодарить зрителей, кто помогал мне, моей семье. Огромное вам спасибо. Без вашей помощи навряд ли мы бы всё это выдержали. Спасибо, и нижайший поклон всем. И тебе, Валик, в том числе.

Валентин Филиппов: С возвращением. С возвращением, пусть не в Одессу. Понимаешь, Одесса это только маленький кусочек России. А Россия, она огромная. Тут, через какое-то время, к сожалению, это очень обидно, ты начинаешь понимать, что Одесса – это очень маленький кусочек России.

Мы жили в Одессе, нам казалось, что весь мир вокруг нас. Вот он, на этих мостовых. Но – нет! Россия – огромна. Россия – невероятная. Я за пять лет её всё равно не объехал. Правда, я не сильно старался. Непостижимо это всё.

Денис Шатунов: У тебя ещё всё впереди.

Валентин Филиппов: В общем-то, дай Бог.