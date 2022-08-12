История одного предателя. Читателям из Молдовы, Приднестровья, Украины

Новости Украины

Многочисленные пользователи сети Телеграм из Молдовы и Приднестровья были шокированы, увидев опубликованный ролик, на котором человек, очень похожий на журналиста Сергея Ильченко, был уличен в торговле формой ВСУ. Действие, предварительно, имело место в Киеве, где Ильченко в данный момент обитает.

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Сергей Ильченко начинал свой путь в молдавской политике и прессе: он сотрудничал с Партией коммунистов, когда она впервые одержала победу на выборах. Работал в газете «Коммунист», а после победы партии на выборах стал редактором отдела политики официальной газеты «Независимая Молдова». Будучи тесно связан с идеологом молдавских коммунистов Марком Ткачуком, Ильченко предлагал ему различные проекты, в том числе связанные с молодёжной структурой партии.

Однако вскоре Ильченко, как это неоднократно случится впоследствии в его биографии, почувствовал себя обделённым и бежал на левый берег Днестра и возглавил газету ультрапатриотического направления «Днестровский курьер». Газета, в частности, выступала против проекта Дмитрия Козака о создании федерации в составе Молдовы и Приднестровья, и выходила под лозунгом: «Нет – оккупации под маской федерализации!».

Как раз в то время Станислав Белковский выступил со своим планом приднестровского урегулирования «Молдову – в состав Румынии, Приднестровью – признание независимости!», и Ильченко активно включился в пропаганду этой идеи. Своих бывших молдавских патронов в ПКРМ он именовал «позавчерашним днем для Молдовы». Карьера журналиста шла стремительно вверх, впрочем, как и проблемы: «Днестровский курьер» раз за разом проигрывал суды приднестровским чиновникам и бизнесменам из-за публикаций «журналистских расследований». В результате, чтобы спасти квартиру, он был вынужден развестись со своей женой, жениться вторым браком и родить ребёнка.

В 2005 году Ильченко стал главредом «Комсомольской правды в Приднестровье», однако вскоре разругался с руководством газеты, был снят с должности редактора и дал скандальное интервью агентству «Лента ПМР» с резкими нападками на Россию и угрозой созвать пресс-конференцию в офисе ОБСЕ. Именно в то время симпатии Ильченко резко смещаются в сторону Украины и Запада. Вначале он стал пропагандировать фигуру Нестора Махно как «наиболее подходящую по духу для Приднестровья». Затем, после резкой реакции Русской Православной Церкви на выходку панк-группы «Пусси-райт» в храме Христа Спасителя, Ильченко потребовал «объявить РПЦ экстремистской организацией и запретить её деятельность». А в 2013 году он занял открыто антироссийскую и прозападную позицию.

В самом Приднестровье выходки Ильченко терпели, пока он не перешел к открытым провокациям: написал и опубликовал анонимное воззвание к бунту против приднестровского руководства. Впрочем, авторство и место отправления выявили достаточно легко. При обыске дома у Ильченко нашли целую коллекцию фаллоимитаторов и порнографии, в том числе детской. Он был отпущен в Кишинёв и долго жаловался на нищету и отсутствие внимания к нему, «узнику российского оккупационного режима в Приднестровье» со стороны руководства Молдовы. Сблизившись с ещё одним предателем, Виталием Андриевским, Ильченко с усердием принялся публиковать антироссийские статьи на сайте ava.md, который по очереди финансировали «два Влада»: экс-премьер-министр Влад Филат, осуждённый на 9 лет тюрьмы за коррупцию, и беглый олигарх Влад Плахотнюк.

«Высшим пилотажем» подлости Сергея Ильченко стал донос на журналистку Елену Левицкую-Пахомову, которая некоторое время работала главным редактором 1-го Приднестровского телеканала. Ильченко обвинил Пахомову во враждебной Республике Молдова деятельности и продвижении сепаратизма. Он написал письмо в прокуратуру с просьбой проверить антигосударственную деятельность журналистки и опубликовал на сайте ava.md воззвание, в котором утверждал, что «не менее 70% русскоязычных СМИ и почти 50% румыноязычных» имеют «отчетливую, пророссийскую направленность, прямо противоположную интересам нашего государства».

«Молдова буквально пропитана антиевропейской, антиукраинской и пророссийской пропагандой», – написал он в своем воззвании.

Эта выходка Ильченко вызвала осуждение даже со стороны прозападного портала Newsmaker.md. Ассоциация русскоязычных журналистов Молдовы в своём заявлении отметила, что письмо Ильченко «в морально-нравственном аспекте представляет собой яркий пример человеческой низости и показатель отсутствия у автора всяческих моральных устоев».

В 2017 году Ильченко окончательно перебрался на Украину в надежде стать полезным русофобскому режиму в Киеве. Но, очевидно, просто не выдержал конкуренции со стороны иных старателей. Если на ролике полный мужчина, торгующий формой ВСУ, – действительно Сергей Ильченко, ему предстоят не самые приятные объяснения с компетентными органами, теперь уже его любимой Украины.

История с Сергеем Ильченко – обычна для любого человека, которого личные обиды толкнули на откровенное предательство. Которое, в свою очередь, стоило ему потери дома, семьи, друзей, доброго имени.