История повторяется – Молдова вновь жёстко конфликтует с «Газпромом»

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Корпорация «Газпром» выступила с жестким заявлением в адрес руководства Молдовы, пригрозив, что не признает результаты аудита долга страны. А это в свою очередь может привести к аннулированию долгосрочного контакта на поставку газа.

Проведение аудита должно было обсуждаться на заседании Наблюдательного совета АО «Молдовагаз», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако представители правительства Молдовы на мероприятие не явились, заявив, что самостоятельно проведут аудит, заказав его у иностранной организации.

В «Газпроме» считают, что такой односторонний подход идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге, потому что не были учтены ранее направленные в Кишинев предложения российской стороны.

«Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности АО «Молдовагаз» за поставленный потребителям Республики Молдова газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы Наблюдательным советом АО «Молдовагаз», – говорится в заявлении.

Вице-премьер молдавского правительства Андрей Спыну в ответ заявил, что это «Газпром» нарушает договоренности по аудиту. По его версии, пункт 5 петергбургского договора дает Молдове право самостоятельно проводить аудит.

«Мы будем продолжать переговоры с “Газпромом”, чтобы преодолеть любые недоразумения по этому вопросу», – написал Спыну в своем «фейсбуке».

Вице-премьера полностью поддержал советник молдавского президента Вячеслав Негруца. В доказательство своей правоты он опубличил пятый пункт договора, хотя не мог этого делать без согласования с «Газпромом».

А спикер молдавского парламента Игорь Гросу снова обвинил «Газпром в «недружественных жестах» и в политическом подходе.

«Газпром», с прошлого года по отношению к действующей власти, давайте скажем, как есть, проявляет особое отношение. Не такое преференциальное, как до того. Создает нам дополнительные переживания. Я считаю, что это недружественный жест, потому что Правый берег всегда оплачивал свои счета, может быть, иногда с небольшими задержками», — сказал Гросу в радиоэфире.

Председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан опасается, что правительство не успеет закончить до 1 мая, как прописано в договоре, и тогда он будет расторгнут.

«Этого нельзя допустить. Думаю, что на уровне межправкомиссии в марте нужно будет согласовать другой срок, отодвинуть его. Некоторые во всем хотят винить “Газпром”. Но “Газпром” всегда был лоялен к “Молдовагазу” и к Республике Молдова. Нам дали возможность подписать соглашение об урегулировании долгов в течение 5-7 лет – это более $700 млн по правому берегу», – сказал Чебан в интервью интернет-изданию Lisa.md.

Но, похоже, что молдавское правительство сознательно идет на разрыв контракта. Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску сегодня находится с визитом в Баку. Ранее вице-премьер Спыну заявил, что правительство намерено сотрудничать с Азербайджаном по поставкам природного газа. Предполагается, что газ будет поставляться по Южному газовому коридору (ЮГК). Но этот газопровод ведет в Италию, поэтому не вполне понятно, по каким трубам газ пойдет в Молдову.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон считает, что альтернативы поставкам из России нет.

«Нужно договариваться с Россией. Срочно провести заседание российско-молдавской межправительственной комиссии, сесть, предметно поговорить, договориться – и идти вперед. Это единственный выход, другого варианта нет. Все остальное – филькина грамота», – заявил Додон в эфире телеканала «Молдова-1».

Такого же мнения придерживаются власти не только непризнанного Приднестровья, но и молдавской автономии Гагаузии. Рабочая группа депутатов Народного собрания этой республики подготовила и отправила официальное письмо на имя президента России Владимира Путина с копией Дмитрию Козаку, Олегу Васнецову и Алексею Миллеру. В письме они просят поставить газ в виде гуманитарной помощи, поскольку надежды на молдавское правительство у гагаузов нет.