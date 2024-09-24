История прежних отношений с Западом закончена – Арестович

Анатолий Лапин.  
24.09.2024 15:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


«План победы», который президент Украины Владимир Зеленский (потерял легитимность в мае) привез в США, рассчитан на несколько месяцев.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«План победы», который президент Украины Владимир Зеленский (потерял легитимность в мае) привез в США,...

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«Он краткий, этот план, на пару месяцев, потому что совершенно очевидно, что граничным условием этого плана являются выборы президента США. Уже все поняли, даже составители плана, эти тайные несколько человек, что после выборов поменяется все. Причем, вне зависимости от того, победят ли демократы или Трамп, так или иначе история прежних отношений Украины с Западом закончена.

Они [отношения] будут меняться. И меняться будут в сторону примерно такую: «На войну денег нет, на послевоенное восстановление есть». Второй момент – в кратчайшие сроки разгромить Российскую Федерацию, показать ей бесперспективность войны вызывает у меня определенные сомнения», – заявил Арестович.

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