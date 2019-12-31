История русского Ассанжа завершилась обменом

31.12.2019, Киев, Ольга Козаченко

В результате обмена пленными между республиками Донбасса и и Киевом в РФ вернулся гражданин РФ, который полтора года скрывался от украинского режима на территории генконсульства РФ в Одессе.

Об этом сообщает «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации рассказывается, что 4 мая 2018 сотрудники украинских спецслужб арестовали Валерия Руднева в порту Черноморска близ Одессы, куда зашло торговое судно, на котором он был матросом. Задержанному было предъявлено обвинение в дезертирстве: в 2014 году крымчанин Руднев служил в военно-морских силах Украины, а после присоединения Крыма к РФ демобилизовался и принял российское гражданство.

После предъявления обвинений его не стали заключать под стражу, отпустив под подписку о невыезде до суда.

«Поскольку идти матросу было некуда, он пришел в российское генконсульство в Одессе, и дипломатами после консультаций с Москвой было принято беспрецедентное решение: позволить ему поселиться в дипмиссии. Валерий Руднев прожил в консульстве последние полтора года, ни разу не покинув территорию диппредставительства», – сообщает газета.

При этом параллельно с украинской стороной велись переговоры о выдаче крымчанина России. Два информированных собеседника рассказали изданию, что Руднев вместе с другими участниками обмена со стороны Украины был доставлен на КПП «Майорск», а затем покинул территорию, подконтрольную украинским властям.

При этом незадолго до обмена Руднев был приговорен украинским судом к пяти годам с испытательным сроком в один год без отбывания этого первого года в местах заключения.

Эта ситуация в какой-то мере напоминает происходившее с австралийским интернет-журналистом и основателем проекта WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который долгие годы укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по запросу США за публикацию разоблачительных материалов.