История с F-16 может обернуться тем же, чем и «контрнаступ» – генерал Кривонос

F-16 не помогут Украине переломить ход военного конфликта, а их ожидание слишком завышено.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, в случае с F-16 для Украины все может обернуться так же, как и с «контрнаступом».

«Когда вам средства массовой информации сформировали, что мы воюем против какой-то слабенькой недодержавы, чмобики не могут воевать, у них нечем воевать, ракеты закончились и мы все расслабились, поверили, что летнее наступление – дойдем до Ялты, нам сказали, что уже бронировать номера, закупайте кофейные кружки, чтобы пить кофе в Ялте, а реалии оказались значительно более жесткие.

Так же и с F-16. Честно скажу, что не формируйте из F-16 вундерваффе, чудо оружие, которое решит успех этой войны. Пока мы тут рассказывали про F-16, россияне создали мощную сеть противовоздушной обороны вдоль линии фронта и вдоль границ, и с нетерпением ждут, когда они их будут сбивать», – заявил Кривонос.

ривонос.