История с грабежом российских активов подходит к финалу

Финал истории с грабежом российских активов давно анонсировали «цивилизованные» бандиты Запада, но реализовывать не рисковали – всё же понимали, насколько серьезными могут быть последствия для них самих. Прикидывали, понимая, что пострадает от такого шага не только РФ (которая, как оказалась, и не страдает), а сами грабители – те страны, которые позволят себе это транснациональное хамство.

Они понимают, что могут пострадать ещё сильнее от создания прецедента, нарушения табу, созданных ими же в мировом масштабе правил, в рамках которых до сих пор действует и сама Россия. Да, это наследие 90-х, когда были тщетные надежды на равноправие с Западом, но заметьте, как до сих пор РФ скрупулезно в рамках закона ведёт с имуществом даже тех стран, что стали недружественными.

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Так что грабёж ЗВР РФ – для всего мира это грабёж не столько России. Вот из-за этого они так долго тянули с решением. Ведь за процессом следят и в других странах. Ждут и примеряют на себя – а, если в их стране, что-то американцам не понравится, как они поступят с активами, номинированными в долларах и евро?

И это лучше всего понимают в МВФ. И там нет консенсуса по поводу отправки российских активов на поддержание ВСУ и всего нацистского государства. Ведь выводы сделают в планетарном масштабе – сейчас в МВФ 190 стран-членов.

Но 25 мая, по итогам сходки главарей Минфинов и центробанков G7, состоявшейся в итальянском городе Стреза, объявлено: российские активы в юрисдикциях стран G7 «будут оставаться заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит за нанесенный Украине ущерб». Т.е. никогда. Это понятно.

Формула грабежа безграничной наглости:

«Передать Украине кредит под залог в виде будущих доходов от замороженных на Западе активов РФ».

Да-да, это надо перечитать ещё раз.

Они якобы отказались от конфискации активов, заменив это слово «заморозкой», и лишь хотят использовать набегающие проценты да налоги с доходов в свои бюджеты заплатить. Но в этот раз проговорились – якобы вернут, когда Россия заплатит…

Им кажется, что они находчивые, а их изобретение остроумное и должно всех убедить в законности бандитского беспредела. Здесь вам не КВН, господа бандиты, оценки выставлять не будут, страны-зрители будут молча действовать.

И вот уже первый звоночек. Китай сокращает долю «ценных» бумаг США в своих золотовалютных резервах. Ещё в 2011 году объём вложений Китая в казначейские облигации США превышал $1,3 трлн, но в декабре 2023 года их было уже $816,3 млрд, в январе 2024 года – $797,7 млрд, а сейчас – примерно $767 млрд.

Первый зам.управляющего директора МВФ Гита Гопинат опоздала со своими предупредительными заявлениями о судьбе активов РФ:

«Это должны определять соответствующие суды и юрисдикции, для МВФ важно, чтобы любое действие имело достаточную правовую основу и не подрывало функционирование международной валютной системы».

Вопрос уже в другом: если они от слов перейдут к делу, то кто первый получит по морде из грабителей? Здесь не будет начертаний красных линий, потому что активы вражеских стран в адекватном размере уже под контролем российского государства. А мир находится в предвкушении больших перемен. Процесс дедолларизации после факта грабежа ускорится значительно.

И этого должны бояться они со своей лихорадкой капитализации виртуальных активов. А не мы – с реальными ресурсами и технологиями. И пусть весь финансовый мир – в труху? Что ж, валяйте. Для нас это будет окончательное освобождение от ваших же оков.