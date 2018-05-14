14.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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История с нападением нацполицаев на правозащитницу Бережную отправится в Европарламент

Известная правозащитница, руководитель «Института правовой политики и социальной защиты» Елена Бережная в интервью «Klymenko Time» рассказала подробности своего задержания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, в Киеве во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая национальная полиция провела грубое задержание активистки якобы за георгиевскую ленту на футболке.

Вспоминая события Дня Победы, Бережная отметила, что до инцидента почти полтора часа была в поле зрения полиции, которая была вполне корректна. Формируя ряды готовящегося к шествию «Бессмертного полка», женщина постоянно находилась на виду, проходила вдоль колонны, и правоохранителей не смущала ни футболка, ни портрет Олеся Бузины. Нападение произошло когда она вернулась к оркестру, который немного отошёл от основной массы людей, чтобы дать место колонне.

«Меня окружило порядка десяти человек, я бы назвала их боевиками. Все в чёрном, наглые. Мне сказали, что это С-14, но я никогда с ними не сталкивалась по судебными или уголовным делам, чтобы опознать. Все как на подбор одного роста, натренированные», – вспоминает Бережная.

Нацисты окружили правозащитницу и начали требовать, чтобы она порвала портрет Бузины, выкрикивая: «Кто он такой, что он здесь делает?» Потом они позвали «своих» полицейских:

«Я видела, что это была явно подготовленная провокация. Все остальные работники полиции были корректны и тактичны, не было никакой агрессии. А здесь они привели каких-то своих полицейских. Один был настроен очень агрессивно. И он начал кричать: «Что этот ублюдок здесь делает?» на портрет Бузины, вырывать его, хватать меня за руки».

Женщина пыталась попросить у полиции помощь, объяснить, что она организатор, что её оскорбляют и угрожают.

«Мне вообще заявили, что я окажусь там же, где моя дочь», – отметила она.0

Один из полицейских начал заламывать Бережной руки, помогая праворадикалу вырвать портрет Бузины. Женщина считает, что они хотели его порвать под многочисленные камеры. Ситуацию попытался разрядить один из её соратников, который забрал портрет и спрятал. После этого нацисты накинулись на Бережную, углядев в на её футболке георгиевскую ленту. При этом у пострадавшей для особо мнительных были даже на руках документы, подтверждающие, что рисунок на одежде таковым не является. По её словам, в этой футболке она оформляла все документы на акцию, согласовывала с полицией, и никого она не смущала.

После того, как портрет Бузины был спасён, а соратника Бережной оттеснили под угрозами за то, что вступился за женщину, полицейский с нацистским подельником продолжили выворачивать руки потерпевшей. Потом её сильно ударил один из праворадикалов:

«Я потеряла сознание, ещё сотрудники полиции появились. Я пришла в себя сидя у колеса полицейской машины. У меня была тошнота и головокружение, я начала просить вызвать скорую. Вместо этого меня силой запихнули в машину и увезли в райотдел».

Когда Бережную затащили в райотдел, женщина нашла в себе силы отметить в журнале регистрации, что была избита сотрудниками полиции. Просила вызвать скорую, но полиция начала составлять протокол и заставила писать объяснение.

«У меня всё плывёт перед глазами, пишу, что эта футболка никакого отношения к георгиевской ленте не имеет. «Составите, подпишите, мы вышвырнем вас отсюда. Нам это и нужно было» – понимаете, они не скрывали, что им нужно было меня просто убрать, унизить», – считает правозащитница.

По мнению потерпевшей, таким образом, нацисты с помощью полиции хотели отыграться над ней за приостановленный по ходатайству её организации суд по вопросу переименования улиц Киева в честь бандеровских героев.

«Они видели, как мне было плохо, они видели синяки. Говорили: «Ну это же не мы, это вас сюда такую доставили. Мы сейчас быстро протокол закончим и вышвырнем вас. И там сами разбирайтесь со скорыми». Как выяснилось, машины скорой помощи приезжали, но полиция их не запускала. Они не запускали ОБСЕ – приехал Фернандо (Фернандо Эрера Инораха – ред.) Потом, когда появилась адвокат Новицкая, всех запустили. В том числе скорую, которая была уже третья. Я была уже готова подписать всё что угодно, лишь бы предоставили медицинскую помощь», – отметила женщина.

«Они составили ещё протокол, что я как организатор сама же нарушила закон о георгиевских лентах. Они говорили: «В суде это всё лопнет, а нам нужно подписать». То есть, они сами понимали, что это спектакль, провокация», – добавила она.

Когда сотрудники скорой помощи осмотрели пострадавшую и померяли давление, они сказали, что ещё полчаса, и мог бы начаться инсульт.

«Это был заказ разобраться со мной как с правозащитницей, которая защищает от того беспредела, который творит в том числе и нацполиция. А второе – это заказ разобраться из-за унизительного для националистов суда», – уверена Бережная.

По её словам, уже подано первое заявление о противоправных действиях работников полиции – избиения, побои, халатное поведение в райотделе, и согласовано второе заявление о хулиганских действиях праворадикалов – нанесение телесных повреждений средней тяжести.

«Избивать, тащить в райотдел и не предоставлять медицинскую помощь по международной конвенции приравнивается к пыткам. Все международные организации, посольства знают, уже знают в Европарламенте. Мы готовили туда поездку в конце мая на круглый стол с участием двух вице-президентов Европарламента в преддверии подготовки резолюции, которую будут принимать в ноябре, по рассмотрению того, как выполняются условия ассоциации с ЕС со стороны Украины, какие нарушения прав человека и свободы слова допускаются в стране», – заявила правозащитница.

«Это большой минус нашей стране и той полиции, о реформах которой нам красиво рассказывал Аваков», – добавила Елена Бережная.