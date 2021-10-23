История с похищением наблюдателя ЛНР может закончиться большими жертвами – Погребинский

23.10.2021 18:23 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Есть большая вероятность, что похищенного украинскими спецслужбами сотрудника представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка Киев всё-таки отпустит, однако преподнесёт это как величайший гуманитарный жест доброй воли.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что его отпустят. Будет это подано как высокая гуманистическая цель. Но для той стороны станет понятно, что никакую договорённость, даже гарантированную ОБСЕ, украинская сторона соблюдать не собирается. Фактически это открывает возможность для взаимных безответственных операций. Я считаю, это очень опасно, поскольку может спровоцировать масштабные жертвы, в конечном счёте. Я так понимаю, что позиция Луганска сейчас жёсткая, ни на какие переговоры они идти не будут до тех пор, пока не вернут этого парня. Все разговоры, что это русский и так далее… во-первых, он местный. Другое гражданство не поощряется, не прописано, как это делать, но если ты имеешь второе или третье гражданство, нет наказания никакого», – рассказал политолог.

При этом по его словам, наличие российского паспорта не даёт оснований для каких-то особых действий со стороны Москвы.

«Однако, если станет понятно, что отдавать по-хорошему не хотят, будут принимать какие-то меры иного характера», – добавил Погребинский.