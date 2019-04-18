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18.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Политика, Скандал, Украина, Финансы
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История с Приватбанком: Порошенко оказался «марионеткой Коломойского»

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского негативно отреагировали на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации «ПриватБанка», назвав это провалом судебной реформы, инициированной Петром Порошенко.

«Судебная реформа имени Порошенко в действии. Вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, НБУ проигрывает суд Приватбанку. Один вопрос: Да, кто же все-таки, марионетка Коломойского?», — написали в команде Зеленского на странице в Facebook.

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На то, что данное судебное решение именно сейчас, при действующем президенте Порошенко бьет именно по его интересам и окончательно хоронит его рейтинг, обращает внимание и киевский блогер, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.

“Суд признал незаконной национализацию Привата. Это еще не конец, будут апелляции, но дело очевидно идет к проигрышу государства. Самое же смешное то, что Зеленскому и предъявить то нечего будет. Решение принято еще при Порошенко и основаниям для него стали корявые действия представителей власти при том же Порошенко. «Как Зеленский вернет Коломойскому Приват?» А ему не нужно его возвращать. Его уже вернули”, – написал блогер на своей страничке в соцсети.

Кроме того Чечило высмеял распространяемые, очевидно, пропагандистами Порошенко конспирологические версии о том, что якобы судебное решение по Приватбанку означает, будто Игорь Коломойский о чем-то договорился с Порошенко.

“Прекратите писать глупости о том, что Порошенко вернул Приват Коломойскому в обмен на….Самое вероятное объяснение произошедшего – самое простое. Судьи побежали от Порошенко к Коломойскому. От проигравшего к победителю. Тем более что им для этого даже не нужно особо нарушать закон – при национализации достаточно понарушали. А что Петр? А Петр ничего – его мнение уже никому не интересно. И, кстати, порохоботам лучше заткнуться. Потому что это и есть их «успешная судебная реформа» и «очищение банковской системы» вместе взятые”, – добавил Вячеслав Чечило.

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