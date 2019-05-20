История с роспуском Рады может обернуться против Зеленского

20.05.2019, Киев, Игорь Петров

Верховная Рада еще имеет возможности для того, чтобы затянуть объявление досрочных перевыборов парламента, на чем настаивает новый президент Владимир Зеленский. Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Кость Бондаренко.

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«Зеленский сделал заявление о намерении распустить Раду, но даже если завтра будет обнародован указ о роспуске, Верховная Рада, скорее, всего, попытается сформировать новую коалицию и подать обращение Конституционный суд с тем, чтобы он разъяснил, имел ли право президент издавать подобный указ.

У парламента есть еще несколько ходов для того, чтобы отсрочить этот указ. У Зеленского пока нет своих министров, и если Рада не даст добро на их назначение, у Зеленского могут возникнуть проблемы с реализацией этого указа. У него нет силового ресурса, чтобы как-то заставить Раду быть послушной.

То есть, пока Зеленский лишь задекларировал свои намерения. Говорить о роспуске Рады пока рано.

Еще одни момент – как ни странно, Порошенко выступает союзником Зеленского, что бы он не заявлял. Для его политической силы досрочные выборы как раз выгодны. У Порошенко остаются ряд лиц, которых он назначил, которые формируют админресурс, и которых Зеленский не может при всем желании уволить. И у Порошенко остаются 25% мобилизованных людей, которые сейчас только ждут команды переходить к реваншу.

Поэтому Зеленский может получить парламент, в котором Порошенко окажется спикером. Или такой парламент, который назначит Порошенко премьер-министром.

Хочет ли этого Зеленский?

Понятно, что сейчас Зеленский хочет показать, что он взял власть и может делать все, что угодно. Если есть возможность распустить парламент, он его распустит.

С другой стороны, роспуск парламента – это не обязанность президента, а его право. И в данной ситуации надо хорошо взвесить, получит ли он желаемый результат в итоге досрочных выборов, или нет.

Надо еще учесть, что значительная часть электората Зеленского – молодежь, которая летом на выборы точно не пойдет.

Может ли Зеленский при этом рассчитывать на вариант Макрона, который после президентских выборов еще и получил большинство в парламенте? Думаю, даже если Зеленскому удастся распустить парламент, вряд ли он сможет воспользоваться этим», – делает неутешительный для нового президента вывод Бондаренко.