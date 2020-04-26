История с Саакашвили еще больше подорвала репутацию Зеленского

26.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Провал назначения Михаила Саакашвили из-за нехватки голосов в Верховной раде – очередной удар по имиджу президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сказать о слабости президентской власти, они засветили Саакашвили, засветили сами, публично предложили ему должность, а сегодня члены фракции «Слуга народа» публично его оскорбляют и им, с его слов, дали право вольного голосования.

Это подрыв президентской репутации, глава государства должен вносить в парламент только то, что будет железобетонно проголосовано, это его авторитет. В противном случае мы увидим ситуацию, когда президент что-то предлагает, а его собственная фракция его игнорирует, вот этот будет удар гораздо большим и гораздо худшим, чем, если бы он не внёс вообще никакой кандидатуры.

Я, таким образом, намекаю, если вы его внесли – дожимайте, но потом вместе с ним несите ответственность за все ваши реформы. Я в ваши реформы не верю, вы за год ничего не сделали», – сказал Портнов.