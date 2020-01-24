24.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
Просмотров:

История украинского Донбасса заканчивается – Погребинский

Заявления чиновников президента Украины Владимира Зеленского о различных вариантах решения вопроса Донбасса означают лишь одно – Киев не желает выполнять «Минские соглашения», а значит, регион будет потерян.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Погребинского, президент Украины устами своих подчиненных говорит об отказе от Донбасса.

«Я ему верю, что он хочет добиться мира. Но что говорят люди напрямую ему подчиненные? Министр обороны говорит, что «для того, чтобы как-то продвигаться, для этого нужно…». И перечисляет пять условий. Абсолютно нереализуемых, абсолютно. То есть это повтор той же мысли о том, что «давайте сначала пусть нам отдадут границу, а потом надо разоружить эти все незаконные вооруженные формирования, потом мы наведем порядок и проведем выборы».

Ну это на кого рассчитано? Это рассчитано либо на дурачков, но мне кажется, что это больше всего рассчитано на национал-радикалов, которые скажут: «Ну, слава Богу, правильная позиция». По сути, означающая отказ от Донбасса. Потому что растянуть эту историю на много лет закончится тем, что в Донбассе все получат русские паспорта и на этом вся история закончится», – заявил Погребинский

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть