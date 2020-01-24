История украинского Донбасса заканчивается – Погребинский

24.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Заявления чиновников президента Украины Владимира Зеленского о различных вариантах решения вопроса Донбасса означают лишь одно – Киев не желает выполнять «Минские соглашения», а значит, регион будет потерян.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Погребинского, президент Украины устами своих подчиненных говорит об отказе от Донбасса.

«Я ему верю, что он хочет добиться мира. Но что говорят люди напрямую ему подчиненные? Министр обороны говорит, что «для того, чтобы как-то продвигаться, для этого нужно…». И перечисляет пять условий. Абсолютно нереализуемых, абсолютно. То есть это повтор той же мысли о том, что «давайте сначала пусть нам отдадут границу, а потом надо разоружить эти все незаконные вооруженные формирования, потом мы наведем порядок и проведем выборы».

Ну это на кого рассчитано? Это рассчитано либо на дурачков, но мне кажется, что это больше всего рассчитано на национал-радикалов, которые скажут: «Ну, слава Богу, правильная позиция». По сути, означающая отказ от Донбасса. Потому что растянуть эту историю на много лет закончится тем, что в Донбассе все получат русские паспорта и на этом вся история закончится», – заявил Погребинский