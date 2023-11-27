История украинской металлургии завершается – глава совета профильной федерации

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Металлургическое производство на Украине сегодня находится в полном упадке, его уровень даже ниже, чем был в прошлом году.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил глава совета Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Беленького, кроме того, что упало само производство, сложности возникают и с вывозом готовой продукции, в частности по морю.

«Очень оптимистично сейчас утверждать, что производство восстанавливается. Сегодня, по итогам 10 месяцев текущего года, мы имеем по стальному прокату порядка 87% от уровня соответствующего периода 2022 года. Потому производство находится на крайне низком уровне… Ситуация на море остается крайне сложной. Есть отдельные кейсы, когда удавалось провести отдельные судна, но это совсем не те объемы, которыми мы можем обеспечить экспорт. Такие перевозки крайне сложно планировать, практически невозможно», – заявил Беленький.