История УПЦ закончена. Украина выбрала сатанизм с уклоном в неоязычество – религиовед

Олег Кравцов.  
15.03.2023 11:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Религия, Россия, Украина, Церковь


Православие на Украине будет уничтожено, а все его святыни переданы раскольникам, чему Россия не сможет помешать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил историк – религиовед Роман Силантьев, давая оценку решению киевского режима выселить УПЦ из Киево-Печерской лавры.

Православие на Украине будет уничтожено, а все его святыни переданы раскольникам, чему Россия не...

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«Было понятно, что дело идет к этому. Власти Украины выбрали своей идеологией неоязычество с уклоном в сатанизм. Это значит, что все христианство там будет репрессировано, думаю, что и святыни будут не только переданы раскольникам, но и уничтожены. К сожалению, мы такие случаи наблюдаем всё чаще и чаще.

Сейчас в интернете появился ролик с уничтожением православных икон. Но если икону можно написать новую, то вот новые мощи Ильи Муромца (которые хранятся в пещерах Лавры), например, создать не получится. Я уже заявлял публично, что главные ценности святых нужно было эвакуировать ещё после победы Евромайдана в 2014 году, когда была такая возможность. Но кто-то надеялся, что с этими людьми можно договориться. Теперь видим ещё одно подтверждение, что нельзя. И воспрепятствовать этому не сможем», – сказал Силантьев «Московскому комсомольцу».

Он прогнозирует, что после киевской Лавры последуют атаки на другие святыни.

«Безусловно, тех, кто сейчас вытворяет всё это на Украине, ждет небесный суд, но, возможно, их накажут и в этой жизни. Конечно, это очень серьезное оскорбление всему православному сообществу. Лавр у нас всего шесть и одна из двух главных будет по факту ликвидирована. После Киево-Печерской будет атакована Почаевская лавра в Тернопольской области, я в этом даже не сомневаюсь», – убежден эксперт.

По его словам, «УПЦ, несмотря на все примирительные заявления ее руководства, обречена».

«Ее история закончена, так как на территории, которые стали нашими, будет Русская православная церковь, а на территориях, которые останутся у них, ее просто ликвидируют», – резюмировал Силантьев.

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