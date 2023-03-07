«Истощают наше ПВО для следующих атак» – спикер ВС ВСУ о малых ударах дронами РФ

Сравнительно не масштабные разрозненные удары российскими дронами по территории Украины происходят для того, чтобы прощупать украинскую ПВО накануне нанесения решительных атак.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Смысл – истощать нашу ПВО, истощать боезапас ракет. И не только тех, что у нас на вооружении советского производства «Бук М1», С-300, также ракет западных NASAMS, IRIS-T, которые сегодня есть на вооружении воздушных сил. Это, во-первых, дорогие, но самое главное дефицитные ракеты для нас, потому что мы понимаем, что Запад, конечно, помогает нам, но нам нужно больше и больше систем таких ракет

Поэтому враг, кроме того, использует разные маршруты, «Шахеды» не летят стаей, их выпускают вместе, но каждый «Шахед» имеет своё направление. Как вы видите, сбивались 13 из 15 в разных областях, то есть каждый полетел по своему маршруту, и где-то его сбили. Они вычисляют возможности нашей ПВО в том или ином регионе, есть там ПВО или нет. Если на том участке не отработали, значит там свободно, значит можно планировать следующие атаки с учётом этой информации», – заливал он зрителям.