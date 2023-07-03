Истощенный Саакашвили засветил трусы и пригрозил России расчленением

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня одной из самых обсуждаемых тем стало дистанционное появление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по видеосвязи на заседании Тбилисского суда, где рассматривается дело о разгоне митинга в 2007 году.

На появившегося кадрах заметно, что Сааакашвили серьезно похудел и выглядит истощенным, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это первый случай спустя месяцы, когда Михаил Саакашвили пытается принять участие в судебном процессе», — сообщает грузинское издание Mtavari Arkhi.

В попытке разжалобить суд Саакашвили поднял футболку, чтобы показать свое состояние.

Не обошлось и без обвинений президента России Владимира Путина.

«Во время демонстрации своего живота и нижнего белья Михаил Саакашвили заявил, что его присутствие в тюрьме является сговором Путина и Иванишвили, а также местных головорезов. По словам Мишико, это заговор против Грузии и Украины. К слову, Саакашвили не похож на человека при смерти. Говорит четко, двигается бодро, очень энергичен. Да, похудел, но даже со втянутым животом ребра не сильно видно. Качество съемки подводит и громкий призывный голос. От обычного человека в его возрасте мало чем отличается», – комментирует появление экс-президента грузинский тг-канал «Генацвале».

А вот военный обозреватель Борис Рожин не без иронии замечает:

«Человек похожий на Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме. Сидел бы в российской, был бы как Надежда Савченко».

Кроме того, сегодня в сети появилось обращение Саакашвили к народам Северного Кавказа с угрозами в адрес России.

«Сейчас, как никогда, нам нужно оживить и возродить дух Имама Шамиля, Байсангура, Джохара Дудаева, миллионов героев сопротивления, для которых Свобода была высшей ценностью, ведь именно этот генетический код Россия и пыталась всегда в нас подавлять», – заявил Саакашвили.

Он призвал всех активизироваться.

«Недавние события показали крайнюю слабость режима в Москве. Возрождайте старые и создавайте новые ячейки сопротивления, активизируйте ваши связи с диаспорой и через нее и, конечно, через Украину, давайте вместе готовить демократический мир к независимости северокавказских народов. Мы должны наводить мосты друг с другом, чтобы сделать процесс распада (России) максимально ненасильственным и в будущем избегать конфликтов. Я предлагаю создать постоянный секретариат организации Свободного Кавказа в Киеве. Уверен, власти Украины поддержат. Пишу вам как бывший президент Грузии и гордый гражданин Украины, которого теперешняя про кремлевская власть Грузии взяла в заложники по сфабрикованным обвинениям и держит в плену по прямому указанию из Москвы. Как только падет режим Путина, власть в Грузии сразу поменяется и на Южном Кавказе появятся перспективы примирения Азербайджана и Армении, поэтому мы очень скоро получим совершенно иной, объединенный Южный Кавказ и одновременно (с этим) надо искать пути объединения всего Кавказа с выходом на победившую Украину и всю Европу», – заявил экс-президент.

А вот покинувший Украины политический эксперт Александр Скубченко напоминает, что 15 лет назад Грузия была «анти-Россией, которую Запад использовал против России».

«Саакашвили тогда был Зеленским: любимец Запада и ярый русофоб, который готов был уничтожить Грузию ради интересов Запада. Прошло 15 лет. Грузия, даже под давлением Запада уже если и не друг России, то и не враг. А Саакашвили сидит в грузинской тюрьме. Из заявлений самого Саакашвили, когда он полтора года назад вернулся из Украины в Грузию, то его — бывшего президента страны! —даже не узнавали на улицах. Кто бы мог подумать тогда, 15 лет назад, что всё так изменится! Но — всё течёт, всё изменяется. Пройдёт время, изменится и Украина. А там — как знать, возможно, мы увидим в тюрьме такую же мерзкую рожу Зеленского, преданного забвению», – надеется Скубченко.