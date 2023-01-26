Истребители F-16 не спасут ни ВСУ, ни Зеленского – военный эксперт

То, что президент Украины Владимир Зеленский заговорил об истребителях F-16, рассчитано исключительно на население Украины и мало отразится на фронте, даже если представить, что данные самолёты будут предоставлены Киеву.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный аналитик Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них есть ощущение голливудское, потому что Зеленский – человек сцены, что F-16 – это самый лучший боевой вундерваффе, который когда-либо был в мире. Со всей достоверностью скажу, что за все 40 лет эксплуатации F-16 – хороший самолёт, действительно, замечательный истребитель – но он сбил чуть более 40 целей, при том, что воевал он в странах третьего мира. Он ни разу не вёл боевых действий против сильной армии, обладающей средствами подавления, противодействия и тем более гиперзвукового оружия, этого вообще кроме нас и китайцев ни у кого нет. Я не знаю, чего будет стоить F-16 первой модификации, они это называют «блок 1», сейчас у них «блок 4», его вряд ли кто поставит, тогда, когда за штурвал сядут украинские пилоты, не верю, что это будет вообще. Но, в любом случае, сколько F-16 могут поставить США и их союзники? Несколько десятков. Наша авиация – это минимально 300-400 истребителей (точные данные засекречены) всех модификаций. То есть – четвёртого, пятого поколения, штурмовые «Грачи» и «Сушки», «МиГи» с гиперзвуковыми ракетами. Это не решит ничего», – сказал эксперт.

По его словам, громкие речи украинского президента об этих самолётах имеют исключительно медийное назначение.

«Зеленскому надо кормить баснями своё население. Наверное, это не из невоенного регистра аргумент, а психологического управления толпой. Он живёт от вливания оружия до вливания оружия и постоянно придумывает различные нарративы», – объяснил Артамонов.