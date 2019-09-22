IT-сектор превратился в рассадник белорусского прозападного сепаратизма

22.09.2019, Москва, Елена Острякова

Если Запад захочет сменить власть в Белоруссии, он будет опираться не на националистов, а на космополитичную молодежь, задействованную, преимущественно, в IT-секторе.

Об этом в эфире youtube-канала Константина Семина рассказал белорусский политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Национализм никуда не делся, просто его исповедуют более маргинальные слои общества. Эти люди живут «на районах», не общаются с иностранцами и не получают больших денег. Если мы посмотрим меню единственного националистического бара в Минске, то увидим там дешевое пиво и закуску. Айтишники ходят в дорогие рестораны молекулярной кухни», – сказал Петровский.

По его словам, на текущий момент порядка 5% ВВП Белоруссии создается в IT-секторе. На его базе создано мощное экономическое и политическое лобби, в этой сфере работает наиболее активная часть населения.

«Они достаточно сильно привлекают инвестиции в страну. И, если мы посмотрим по структуре экспорта, то 43% услуг IT-сектора завязаны на США, и всего 5% – на страны СНГ. Для этих людей выгодны те, с кем они сотрудничают. Понятно, где они будут социализироваться, и какие ценности сюда приносить. По зарплатам это одна из самых оплачиваемых категорий населения. Они получают от 3,5 тыс долларов в месяц при средней зарплате по стране – 500 долларов», – сказал Петровский.

По его наблюдениям, пока это лобби интересует не «украинский сценарий», а выходы на дешевые кредиты и инвестиции, интеграция в финансовую систему Запада.

«Но не факт, что по мере роста их капиталов они не воспользуются этими маргиналами. Эта связка может быть опасной. Раньше на уличные протесты деньги давал Запад, сейчас могут найтись отечественные инвестиции», – сказал Петровский.