Минобороны Италии: Украине лучше уступить России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы должны решить, стоит ли им продолжать воевать с русским или согласиться на территориальные уступки.

Такое мнение высказывает министр обороны Италии Гвидо Крозетто в публикуемой книге журналиста Бруно Веспы, выдержки из которой приводит информационное агентство АНСА.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сначала министр обрушился на Россию.

«Ни о чем не подозревающие итальянцы были развращены Россией. Россия уже атакует нас гибридной и когнитивной войной. Незаметно для нас, обычных граждан, её пропаганда проникла в сознание и культурный контекст многих людей, воздействуя на них посредством изощрённого использования социальных сетей и других информационных инструментов, через научное проникновение и даже через классическое коррупционное проникновение», – уверят глава итальянского оборонного ведомства.

Что касается Украины, то ее перспективы он оценивает скептически.

«Возвращение территорий, утраченных в 2014 году и после февраля 2022 года, теперь всеми считается невозможным. Россия никогда их не отдаст, и у Украины не хватит сил вернуть их в одиночку, даже с нашей помощью. Путин не может вернуться, в том числе и потому, что он изменил конституцию, сделав оккупированные территории «российскими» во всех отношениях, и тем самым поставил себя в положение, в котором он не может вести переговоры», – признает министр.

Журналист спросил, согласится ли Украина отказаться от четырех регионов.

«Не знаю. Им решать, что принесёт большую жертву – уступка территорий или продолжение кровопролитной войны, которая может обостриться», – сказал Крозетто.

По его словам, «число погибших украинцев составляет 520 000 человек». При этом у русских он насчитал более миллиона. По всей видимости, источником в последнем случае для послужили сводки украинского командования, согласно которым, российской армии уже давно не должно существовать, но которая, тем не менее, владеет инициативой на фронте и продвигается на большинстве направлений.