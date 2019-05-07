Италия надеется на скорую отмену антироссийских санкций

07.05.2019, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на антироссийские санкции, за последние пять лет ни одна из итальянских компаний не ушла из России.

Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

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«Мы твердо верим, что санкции и их последствия для экономики не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада, и не упускаем возможности снова и снова озвучивать эту позицию на всех международных площадках. Это временные меры, и мы надеемся, что скоро они останутся в прошлом. Продолжительность их действия зависит от быстроты имплементации Минских соглашений», – сказал Терраччано.

При этом он отметил, что сегодня уже не представляется дальновидным рассматривать экономические отношения между Россией и Италией исключительно в коммерческой плоскости, поскольку российская производственная модель меняется в сторону сокращения объема импорта из-за рубежа и стимулирования локального производства.

«Итальянские компании, делавшие ставку на российский рынок даже в самые непростые времена, прекрасно осведомлены об этой трансформации. За последние пять лет ни одна из наших компаний не ушла из России, и положительные сигналы, исходящие от российской экономики, подтверждают, что это смелое решение было оправданным. Сейчас самое время инвестировать в производство на этом рынке и перейти от модели «сделано в Италии» к схеме «сделано с Италией». В прошлом году прямые итальянские инвестиции в Россию превысили $4 млрд, но я убежден, что наше присутствие здесь обладает потенциалом для дальнейшего роста», – подчеркнул дипломат.