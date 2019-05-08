Италия намерена увеличить вклад в процесс реиндустриализации России

08.05.2019, Москва, Олег Кравцов

В Италии признают надежность РФ как энергетического, так и торгово-экономического партнера и надеются на продолжение взаимовыгодного для обеих стран сотрудничества.

Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Российская Федерация – стратегический энергетический партнер для Италии как с торговой, так и с промышленной точки зрения. Порядка 40% всего газа, который мы импортируем ежегодно, поступает из России. И Италия с благодарностью признает надежность и конкурентоспособность, которые Москва издавна демонстрирует при осуществлении прямых энергетических поставок в нашу страну», – сказал Террачано.

Он выразил надежду, что российско-итальянское сотрудничество в энергетической сфере станет еще прочнее.

«Итальянские технологии в энергетике считаются одними из наиболее передовых в мире, и трансфер этих технологий — часть стратегии «сделано с Италией», которая позволяет нам участвовать в процессе реиндустриализации и диверсификации российской экономики», – подчеркнул итальянский посол.

В качестве примера он назвал итальянскую компанию Pietro Fiorentini, которая подписала два соглашения о промышленном сотрудничестве с компанией «Роснефть», предусматривающие локализацию в России производства оборудования по измерению добываемого объема углеводородов, воды и газа и систем защиты от высокого давления в нефте- и газопроводах.

«Италия намерена вносить всё более и более существенный вклад в процесс реиндустриализации России посредством технологий и ноу-хау, разработанных в нашей стране, которые наши компании готовы предоставить как путем прямых инвестиций, так и путем создания совместных предприятий», – отметил дипломат.

«Наша задача — привести в Россию новые прямые инвестиции, запустить новые совместные предприятия и нарастить товарообмен», – резюмировал Терраччано.