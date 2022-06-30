Италия поставит Украине тяжелое вооружение, перечень пока засекречен – Politico
Италия будет поставлять Украине тяжелое вооружение, возможно, это будут гаубицы.
Об этом заявил изданию Politico премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
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По данным издания, отправка современной артиллерийской техники означала бы значительное увеличение военной поддержки Украины со стороны Италии.
Рютте подчеркнул, что сейчас его больше всего беспокоит ситуация на востоке Украины, где в последние недели «медленно, но постоянно» продвигаются войска РФ.
«Очень важно, чтобы Украина получала достаточное количество тяжелых систем вооружения», – отметил премьер Нидерландов и добавил, что его страна не располагает большим количеством гаубиц, поэтому Италия тоже решила внести свой вклад.
Журналисты попытались уточнить в Рютте, какое именно вооружение предоставит Украине Италия и будут ли это гаубицы Panzerhaubitze 2000. Премьер ответил, что подробности будут известны позже. Однако он намекнул, что Италия будет давать киевскому режиму «аналогичное» вооружение.
Politico также получило комментарий у представителя Министерства обороны Италии. Он не стал раскрывать подробности и отметил, что перечень вооружения, которое может быть предоставлено Украине, является засекреченным.
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