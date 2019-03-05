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05.03.2019, Москва, Галина Шершнева
 
ЕС, Политика, Россия, Экономика
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Италия позвала Россию на помощь Европе

Председатель Палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико считает, что Евросоюз должен сотрудничать с Россией.

Об этом он заявил сегодня, выступая в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я как гражданин и как представитель страны-члена Европейского Союза считаю, что Европа должна сотрудничать с Россией на международных площадках. Недопустимо противопоставление блоков, необходимо сотрудничество на основе принципов и ценностей, которые лежат в основе международных организаций. Италия надеется на вклад России в разрешение кризисов, с которыми мы сталкиваемся на Ближнем Востоке и в Северной Африке», – сказал Фико.

В частности он выступил за интенсификацию контактов с Россией в Совете Европы.

«Итальянская палата депутатов, которая входит в Совет Европы, выступает за отмену санкций против России и участие российской делегации в сессиях ПАСЕ. Мы придаем большое значение диалогу между Россией и Италией, потому что он создает предпосылки для количественного и качественного улучшения отношений между нашими странами. Мы должны воспользоваться этой возможностью», – сказал Фико.

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