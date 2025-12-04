Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из Италии продолжают поступать плохие новости для киевского режима.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях в Италии отложили утверждение указа, который позволяет Риму продлить военные поставки на Украину на следующий год из-за разногласий по этому вопросу в правительстве.

Теперь Киев ждет новый неприятный сюрприз из Рима. Как пишет агентство «Блумберг», Италия останавливает участие в программе НАТО по покупке оружия для Украины, ссылаясь на мирные переговоры.

«Если мы достигнем соглашения, и боевые действия прекратятся, оружие больше не будет нужно. Потребуются другие вещи, такие как гарантии безопасности», – приводит агентство слова главы МИД Италии Антонио Таяни.

«Это самый выразительный сигнал того, что правительство Джорджии Мелони изменило свою стратегию в отношении Украины после исчерпания средств и напряженности внутри правящей коалиции. Хотя правительство настаивает, что будет продолжать поддерживать Киев, оно также является первым в Европе, которое прямо предложило не предоставлять Украине дополнительное оружие во время переговоров о перемирии», – отмечает «Блумберг».

Ориентирующееся на глобалистов агентство сокрушается, что заявление Таяни идет вразрез с главным лоббистом оборонного лобби ЕС – Ассоциации аэрокосмической, безопасности и оборонной промышленности Европы, днем ранее заявившей, что нужно продолжать наращивать военное производство, несмотря на перспективу перемирия на Украине.

«Блумберг» напоминает, что не далее как в октябре Италия после колебаний выразила готовность присоединиться к так называемой программе PURL НАТО, которая позволяет союзникам покупать американское оружие для Украины.