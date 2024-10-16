Италия скинула Албании первую партию приплывших мигрантов

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Шестнадцать нелегалов из Египта и Бангладеш были доставлены на итальянском военном корабле в приемный центр Шендин на территории Албании.

Так, с опозданием на полгода, начало действовать албано-итальянское соглашение, подписанное в ноябре 2023 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Десять граждан Египта и шесть граждан Бангладеш были доставлены в Шендин сегодня утром. Изначально ожидалось, что первая партия мигрантов составит две сотни человек, однако она получилась более скромной.

Как сообщают албанские СМИ, эти люди несколько месяцев назад покинули ливийские Сабрату и Зуару и на небольших лодках достигли итальянских берегов. Их транспортировка до Албании на военном корабле заняла срок в два дня, стоимость перевозки составила по 18 тысяч евро на человека.

Мигранты пока размещены в приемном центре в Шендине, однако через 48 часов, с соблюдением строгих мер безопасности, они будут автобусами перевезены в специально оборудованный лагерь в Джадре. Оба объекта – приемный центр в Шендине и лагерь в Джадре – были сданы в эксплуатацию в минувшую пятницу.

Соглашение между Албанией и Италией о создании на албанской территории миграционных лагерей для прибывающих на итальянское побережье нелегалов из стран третьего мира было подписано 6 ноября 2023 года в Риме премьер-министром Албании Эди Рамой и премьер-министром Италии Джордже Мелони.

Это решение вызвало бурные дебаты по обе стороны Адриатики, но, несмотря на это, парламенты обеих стран большинством голосов ратифицировали его.

Объекты построены в тысяче километров от итальянского острова Лампедуза, куда обычно прибывают мигранты, финансируются из бюджета Италии, работать в них будет итальянский персонал, при этом Рим полностью освобождает Тирану от судебных издержек, связанных с приемом непрошенных гостей. Планировалось, что работать они начнут уже весной 2024 года, однако их сдача изрядно затянулась.