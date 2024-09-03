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В ночь с 31 августа на 1 сентября в местечке Падерно Дуньяно 17-летний подросток Риккардо Кьяроне зверски убил, зарезав, всю свою семью: 12-летнего брата Лоренцо, 51-летнего отца Фабио Кьяроне, и 49-летнюю мать Даниэлу Альбано.

Убийца сам вызвал карабинеров и заявил, что убил отца, защищая младшего брата и мать. Якобы отец кинулся на них с ножом и зарезал, а он сам, увидев бойню, вырвал нож из рук отца и зарезал его.

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Приехавшие по вызову карабинеры обнаружили юнца в совершенно спокойном состоянии, и его версия сразу же вызвала сомнение у дознавателей.

Экспертиза сразу же обнаружила несоответствия: отец выл убит ножевыми ударами в спину, когда пытался оказать помощь младшему сыну и умирающей жене. К тому же в тот день отец в кругу семьи отметил свой день рожденья, и у него не было никаких мотивов зверски расправляться с домочадцами.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, и у несовершеннолетнего Риккардо формально не было никаких мотивов уничтожить свою собственную семью. Семейство было зажиточным, имело собственную виллу, катер, много путешествовало, ни в чем себе не отказывало. Паренек имел склонность к математике, выигрывал математические Олимпиады. Однако сторонился сверстников и был замкнут. В ходе первого допроса выяснилось, что он «слушал грустную музыку» и «чувствовал себя не в своей тарелке в семье».

Однако больше всего поразило следователей то, что подросток был «буквально помешан на Украине» и собирался выехать туда, чтобы «воевать за Зеленского».

Очевидно, это и вызвало психическое расстройство, вылившееся в кровавую бойню своей собственной семьи, вследствие нагнетания обстановки в Италии со стороны правительства и, в первую очередь, лично премьер-министра Джорджи Мелони и министра обороны Гуидо Кросетто, призывающих всех итальянцев, как один человек, встать на защиту Незалежной.

Кровавая бойня в Падерно Дуньяно является прямым следствием подобных призывов.

PS: На прилагающихся снимках из итальянской прессы – фото погибших членов семьи, изображение самого подозреваемого в зверском убийстве заретушировано, так требует закон в отношении несовершеннолетних.