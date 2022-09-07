Италию и Швейцарию ждет зима без газового отопления. Нарушителей ждет тюрьма и штрафы

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Если зимой не хватает газа, федеральное правительство Швейцарии хочет принять жесткие меры. Каждому, кто нарушает правила, грозит тюрьма или штраф.

Об этом сообщает местное издание Blick.

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В домах, отапливаемых газом, температура внутри помещений должна быть не более 19 градусов. Горячая вода должна быть нагрета только до 60 градусов. Лучные обогреватели или палатки с теплым воздухом будут запрещены. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.

В случае умышленных действий возможно наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или штраф. Даже в случае небрежного нарушения мер предусматривается штраф до 180 дневных ставок.

Это предусмотрено федеральным законом о народнохозяйственном обеспечении, на который Департамент экономики (EAER) прямо ссылается в официальном документе.

Также граждан Италии попросят уменьшить, а по возможности отключить отопление уже начиная с октября.

Как пишет издание Local со ссылкой на заявление министра экологического перехода Роберто Чинголани, в Италии уже действуют некоторые ограничения на использование центрального отопления в общественных зданиях и многоквартирных домах, и ожидается, что в соответствии с новыми мерами они будут ужесточены.

По сообщению газеты Corriere della Sera, план будет окончательно доработан на этой неделе и утвержден указом в ближайшие дни.

Ожидается, что температура в многоквартирных домах и других общественных зданиях будет регулироваться на уровне 19 градусов Цельсия, что на один градус ниже, чем раньше. Для производственных помещений показатель будет установлен на уровне 17 градусов тепла.

Отопление также будет включаться в час меньше каждый день.

Согласно исследованию, проведенному Legambiente в 2021 году, в Италии насчитывается 17,5 млн домов с газовым отоплением.

Италия надеется, что ограничения сократят потребление газа на 3,2 миллиарда кубометров в период с августа по март, и намерена сократить еще 2,1 миллиарда кубометров за счет использования альтернативных источников топлива для производства электроэнергии.

Это может быть дополнено другими мерами, которые побуждают отдельных пользователей и предприятия сокращать потребление, что означает, что общий спрос может упасть на 15% в соответствии с более широкими планами Европейского Союза.