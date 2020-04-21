Итальянцам попытались скормить грязный фейк о русских вирусологах

21.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Нынешняя эпидемия коронавирусной инфекции подобна войне, во время которой распространяются самые чудовищные слухи.

Об этом в интервью «Известиям» заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, недавно вернувшийся из Италии, где работал в составе миссии российских медиков, помогающих справиться с эпидемией COVID-19.

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По его словам, у миссии две основных составляющих: первая – деятельность специалистов-дезинфектологов, обеззараживающих помещения, вторая – восемь врачебно-сестринских бригад, которые прошли тренинг с итальянцами и приступили к совместной работе в госпитале для больных коронавирусной инфекцией.

«Коллеги встречали нас замечательно, хлебом-солью, точнее, пиццей и спагетти, помогали. Администрация города сделала всё возможное, чтобы наше пребывание в Бергамо было комфортным. Обычная работа. Да, она тяжелая, трудная, но ничего сверхъестественного в ней нет. В командировку отправились профессионалы высокого класса», – рассказал вирусолог.

При этом, говорит он, пришлось столкнуться и с распространением недостоверной информации о российской миссии.

«Чем серьезная эпидемия отличается от вспышки инфекции? Она как война. На войне всегда возникают чудовищные слухи, искажение информации, безумные гипотезы. В итальянской миссии мы с этим тоже сталкивались.

Два итальянских журналиста усиленно распространяли слухи о том, что приехали российские военные вирусологи, которые будут заражать (смеется) итальянских граждан вирусом и проводить бесчеловечные опыты над несчастными гражданскими людьми», – рассказал Семенов.