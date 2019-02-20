Итальянцы, немцы и французы проводят гибридные спецоперации против Украины

20.02.2019, Киев, Игорь Петров

На Украине обвинили ряд европейских компаний-производителей военной техники в сотрудничестве с Россией вопреки западным санкциям.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-заместитель главы государственного концерна «Укроборонпром» Денис Гурак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что РФ продолжает сотрудничать с рядом компаний, указав, что комплектующие Daimler используются в военных грузовых автомобилях российского производства, немецкая Rotinor поставляет подводные аппараты для диверсионных операций специальных сил, а итальянская IVECO продолжает поставлять России машины «Рысь».

«IVECO – это вообще уникальный кейс потому что это одна из знаковых гибридных информационных спецопераций против Украины. На Валлийском саммите НАТО в сентябре 2014 года итальянский премьер озвучил уверения, что бронемашины, предназначенные для России, пойдут для Украины. На то время легкобронированных машин в Украине не было, это был одни из наиболее востребованных на фронте видов техники – легкобронированные машины 4х4″, – сказал Гурак.

По его словам, IVECO были идеальными для Украины со всех точек зрения, но затем итальянская комиссия решила не давать это разрешение.

“Потом эти машины все-таки были проданы в Россию через лазейку в доставке. Санкции в отношении военных товаров по контрактам, которые были заключены до 1 августа 2014 года, распространялись лишь на доставку автомобильным транспортом. Они их доставили морем. Это – лишь пример, как детально, точечно и специфически работает Россия”, – сокрушается эксперт.

Он говорит, что подобных случаев очень много, приведя в пример кооперацию России с французскими компаниями Sagem и Thales, которые имели ранее заключенные контракты на поставку авиадвигателей, систем управления, приборы ночного видения для танков Т-72 и Т-90.

«Sagem занималась модернизацией украинских вертолетов Ми-24.Эта история еще не завершена, но фактическим ее результатом стало то, что у России и совместной российско-французской компании есть система управления и наведения противотанковых ракет за счет которой модернизированы российские вертолеты. А у Украины этой системы нет по разным причинам”, – возмущается представитель “Укроборонпрома”.

Он сообщил, что инициировал рассмотрение этого дела международном арбитраже после отказа французов осуществить поставку на Украину.

“Но то, что у российской стороны есть существующий аналогичный контракт, французы никогда не говорили. Это стало известно по другим каналам. Когда Украина пыталась продлить свой контракт в 2014 году, поскольку он еще не был выполнен, французы уверяли, что он будет продолжен, зная, что этого не будет, потому что они потеряют российский рынок из-за этого. И таких случаев десятки», – утверждает Гурак.