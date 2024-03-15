Итальянцы считают, что продолжать убивать русских солдат исподтишка – безопасно

Михаил Рябов.  
15.03.2024 23:29
  (Мск) , Москва
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Дзен, Италия, НАТО, Украина


Власти Италии выступают против отправки войск НАТО на Украину, поскольку это грозит новой мировой войной, однако считают допустимым оказывать сопротивление России исподтишка – руками украинцев, поставляя им оружие и разведданные для убийства русских солдат.

Это следует из свежего заявления Антонио Таяни, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Италии.

Власти Италии выступают против отправки войск НАТО на Украину, поскольку это грозит новой мировой...

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«Я считаю, что НАТО не должно входить в Украину. Надеюсь, этого не случится. Отправиться туда и вступить в войну с Россией – это означает риск развязывания очередной мировой войны.

Мы защищаем международное право и свободу Украины, но мы не вступаем в войну с Россией. Мы даем Киеву всевозможные военные, экономические и технические средства, но идти на войну мне кажется ошибкой, и не все итальянцы этого хотят», – обрисовал иезуитскую логику западных стран Таяни.

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