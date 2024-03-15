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Власти Италии выступают против отправки войск НАТО на Украину, поскольку это грозит новой мировой войной, однако считают допустимым оказывать сопротивление России исподтишка – руками украинцев, поставляя им оружие и разведданные для убийства русских солдат.

Это следует из свежего заявления Антонио Таяни, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Италии.

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«Я считаю, что НАТО не должно входить в Украину. Надеюсь, этого не случится. Отправиться туда и вступить в войну с Россией – это означает риск развязывания очередной мировой войны. Мы защищаем международное право и свободу Украины, но мы не вступаем в войну с Россией. Мы даем Киеву всевозможные военные, экономические и технические средства, но идти на войну мне кажется ошибкой, и не все итальянцы этого хотят», – обрисовал иезуитскую логику западных стран Таяни.