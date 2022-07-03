Итальянская газета: Пустить кровь русскому медведю не удалось

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Новости Украины

Американское руководство не смогло определить возможные риски, связанные с принудительным введением в Европе собственного «порядка, основанного на правилах».

Непродуманная финансовая политика привела к гигантскому падению уровня жизни американцев, а также населения других стран, правительства которых были вынуждены исполнять указания правящих элит США и лично Джо Байдена, сообщает, со ссылками на экспертное сообщество, в авторской статье «Вашингтон теряет роль мирового гегемона и центра принятия решений» итальянское издание Politicamentecorretto.

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Нехитрую истину, что США не собираются считаться с интересами европейских союзников, уже понимают не только граждане ЕС, но и их лидеры, продолжающие следовать в русле американской политики.

Запад чувствует сильное разочарование от последствий введённых санкций, которым по плану Байдена была отведена роль тысячетонного пресса, под которым должна была схлопнуться российская экономика, однако этого не произошло.

США и ЕС очутились в ситуации, которую хорошо описывает русская поговорка «пошли по шерсть, а вернулись сами стрижены», и теперь отчаянно подсчитывают убытки, которые Байден продолжает слабоумно называть «путинским налогом на всё».

В статье отмечается сервильная и самоубийственная роль еврочиновников и лидеров Евросоюза, надеявшихся как следует пустить кровь русскому медведю, но получивших крайне болезненный самострел в ногу в виде обрушения экономики и галопирующей инфляции, достигшей двухзначных показателей – невиданных за последние 40 лет.

К вящему огорчению коллективного Запада, Россия сегодня зарабатывает больше, чем в докризисные времена (до миллиарда долларов в день), что позволяет ей без проблем сдерживать рост внутренних цен и финансировать собственный ОПК, загружая производство военными заказами в три смены.

Украина при этом напоминает тяжёлого лежачего больного, полностью зависимого от вливаний западного вооружения и финансовой поддержки.

В Европе сложилась бредовая обстановка, когда ущерб от антироссийских санкций только увеличивается, но власти продолжают слепо выполнять разрушительные команды вашингтонских политиков вместо поисков мер по мирному урегулированию военного конфликта на Украине, если не считать жалких попыток Макрона и Шольца повлиять на американскую марионетку Зеленского вернуться к мирным переговорам с Кремлём.

От себя добавим, что переговоры с Киевом могут быть только о полной капитуляции режима Зеленского, поскольку то, что было ранее, следует расценивать как попытки укрохунты получить желанную передышку на фронтах, выдвигая нелепые требования российской стороне.

Пока «хромая утка» Столтенберг и варшавские «ястребы» взахлёб рассуждают о «невиданном единстве стран-членов НАТО», 27 июня, накануне саммита альянса, на площади Мадрида вышли многотысячные толпы протестующих против агрессивных экспансионистских планов НАТО, недовольных увеличением военных расходов на иллюзорную «российскую угрозу».

В продолжение планов нанесения России военного поражения, коллективный Запад собирается ограничить доходы России от торговли нефтью, стараясь обложить данью закупки пресловутой «латвийской смеси» вопреки заклинаниям о «невидимой руке рынка», которая всё расставит на свои места.

Экономические аналитики издания Bloomberg предостерегают, что Россия не понесёт ощутимых потерь от новых ограничительных мер, а вот США и Европе придётся вновь разрабатывать схемы закупок резко подорожавшей нефти.

Причём, России, для преодоления новых ограничительных мер Запада, достаточно будет сократить добычу нефти на три миллиона баррелей в сутки, в результате чего цена «чёрного золота» подскочит на $190 за баррель, вернув прибыль российской экономики на прежний уровень и подстегнув дефицит нефтепродуктов в недружественных странах-потребителях. В случае дальнейшего усиления политики урезания доходов российских нефтетрейдеров добыча может быть сокращена на 5 миллионов баррелей в сутки, взвинтив цены на «чёрную смесь» до «стратосферных» $380 за баррель, что вызовет коллапс большинства отраслей западных экономик.

Так что вопрос – кто кого ущемит в результате новых недружественных инициатив Запада – вполне прогнозируем и не сулит ничего хорошего для любителей наступать на горло.

Тем не менее, на саммите G7 в баварских Альпах, на тусовке лидеров ЕС под ласковым присмотром Старшего Брата был достигнут консенсус насчёт дальнейших ограничительных действий, по поводу чего критически прошлись CNN в выпуске, посвящённом результатам саммита, признав, что новые санкции против российской нефтянки не имеют благоприятных вариантов для самого ЕС.

По сути, любые варианты, направленные на урезание доходов России и поиск приемлемых альтернатив для европейской экономики, ведут к дальнейшему росту цен на нефть. А это – баснословные прибыли для России и болезненные убытки для тандема ЕС – США.

«Есть инструменты, чтобы быть более жесткими с Россией, но они несут значительные потери непосредственно для потребителей в США и Европе», – признаёт неразрешимую проблему Роберт Джонстон, исследователь Колумбийского центра глобальной энергетической политики.

Введение санкций в отношении стран, на которые переориентирован российский нефтяной рынок – прежде всего, Китай и Индию, – ещё сильнее ухудшит самочувствие глобальной экономики, и без того находящейся под сильным давлением.

Недавнее заявление министра финансов США Джанет Йеллен относительно того, что США намерены обсудить верхний предел цены на российскую нефть, западные финансовые аналитики охарактеризовали, как «не то, решение, которое сможет помочь Западу».

В общем, вопреки очевидному выбору сдать Украину с потрохами, отменить идиотские санкции и замириться с Россией, сладкая парочка США – ЕС продолжает переть буром, игнорируя явные угрозы и рискуя в один прекрасный момент сесть на шпагат, с которого не сможет встать, получив трещину аж до самых ушей. Не смеем препятствовать и даже готовы потерпеть, сколько потребуется, чтобы стать свидетелями столь поучительного зрелища.